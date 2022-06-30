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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全球疫情上升22％　國內近一週本土反降21％「仍處廣泛社區流行」

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣本土疫情爆發。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對國內外新冠肺炎疫情概況，衛福部30日在行政院會報告指出，在6月16至22日期間，國內一共新增28萬8769例本土確診個案，較前一週的36萬6573例下降21%，不過全球反上升22%，且Omicron亞型變異株病例占比持續增加，儘管台灣目前未有本土個案，但進入國內風險高。

國內疫情部分，衛福部表示，今年截至6月29日為止，國內共365萬7252例本土個案，輕症／無症狀者占99.58%、中症0.24%、重症0.18%，其中，有5680例死亡，占0.16%。

根據報告，在6月16至22日期間，國內一共新增28萬8769例本土確診個案，較前一週下降21%，其中，北北基宜下降15%、桃竹竹苗下降16%、中彰投26%、雲嘉南22%、高屏27%、花東18%。

另外，針對Omicron亞型變異株，衛福部表示，截至6月29日為止，仍以BA.2為主，但BA.2.12.1個案數上升1.58%、BA.5上升16.03%及BA.4上升4.48%，可見Omicron亞型變異株病例占比持續增加。

衛福部指出，國內持續檢出感染Omicron亞型變異株BA.4及BA.5個案，將密切監測，雖然尚未有本土病例，但進入國內風險高。

▲▼衛福部30日在行政院會進行最新「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。（圖／衛福部提供）

▲衛福部30日在行政院會進行最新「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。（圖／衛福部提供）

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