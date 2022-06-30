快訊／MIS-C單日暴增8例！7個月大男嬰沒確診就中「成最小案例」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增8例MIS-C通報，都是來自台大醫院收治，其中最小為7個月大男嬰，6月20日出現症狀，兩天後到急診才發現本身PCR陽性，但Ct值高顯示病毒量低，不像新冠「急性感染」，進而懷疑是MIS-C，經治療已經在27日已出院，目前兒童MIS-C累積23例。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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台大醫院昨日召開記者會分享MIS-C治療相關成果，會中說明台大從5月以來已經收治15例個案，然而指揮中心統計兒童重症，全國MIS-C個案至昨日也僅15例，可能有案例尚未通報。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨解釋，指揮中心目前公布都是屬於重症，但是臨床MIS-C個案可能有從輕症、中症到重症都有，以台大來說，6月份通報就有4例屬於中症，而後續指揮中心也會再就分類進行討論。

▲▼指揮中心6/30公布本土中重症統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

羅一鈞今日說明，今日新增8例個案都是台大醫院收治，其中有4人原列中症，經提報檢視改為重症。8人年齡分布0~11歲，3男童、5女童，新冠檢驗陽性日介於5月2日到6月22日、MIS-C發病日介於5月29日到6月20日，當中還有2人住院中。

其中最小為7個月大男嬰，6月20日發燒嘔吐、咳嗽流鼻水、結膜炎、紅疹，6月22日至急診才發現PCR陽性，但Ct33.1，研判不像新冠肺炎急性感染，懷疑是MIS-C，住院檢查治療至6月27日已出院。

住院個案都是1歲女童，其中一人有先天甲狀腺疾病，5月6日確診新冠，6月15又出現咳嗽，後續陸續出現腹瀉、血便、皮疹、發燒、呼吸費力、有胸凹現象，懷疑MIS-C，6月22日住一般病房，使用免疫球蛋白及類固醇，目前仍在住院治療中。

另一名女童無慢性病史，5月29日確診新冠，6月23日有發燒、食慾下降、結膜炎、全身紅疹，6月26日至急診，發現有血壓偏低，懷疑是MIS-C住加護病房，使用免疫球蛋白 、類固醇，心臟超音波檢視有冠狀動脈擴大，目前仍住加護病房。

▲指揮中心6/30說明孩童MIS-C個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）