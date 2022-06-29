光電老闆切結不再偷吃　摩鐵激戰13次被抓包！判賠正宮1千萬

▲知名光電業黃姓負責人因找酒店小姐上薇閣，法官判他要賠償妻子1千萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

一知名光電業公司黃姓負責人被妻子發現和酒店小姐開房間，為了表示懺悔，黃男簽下協議書，表示如果再對妻子不忠，須賠1千萬元，結果又被妻子抓到他到薇閣旅館偷吃13次，提告依約求償，黃男雖辯稱他有焦慮症、高血壓等疾病，去旅館是為了唱歌幫助病情，且賠償金額太高，但法官並不採信，經台北地院審理，發現黃男3年所得是違約金的數倍以上，判處黃男應賠償妻子1千萬元，全案還可上訴。

黃男於2020年和酒店小姐開房間，因遺落信用卡，遭小姐當晚上牛郎店盜刷9萬9千多元，當時黃男怕老婆發現，原本不想告了，但檢察官還是依公訴罪起訴酒店小姐。

此事果然因此被黃男妻子得知，妻子提告指控，黃男當時為了懺悔，於去年7月2日簽下協議書，承諾不會再有不忠行為，包括與異性在旅館開房間幽會、車內或任何場所幽會，否則願付1000萬元。結果簽約完後，從7月9日到11月5日之間，黃男仍繼續到薇閣旅館和人發生13次性行為，並在車內與同行女子有親密露骨的對話，讓妻子深感痛苦，提告依約索賠1000萬元。

黃男辯稱，他患有呼吸終止症、焦慮症、高血壓、心速過快等疾病，醫師建議他唱歌對治療有幫助，但因應疫情有許多場所未開放，他只好到薇閣旅館唱歌，沒有做出對不起老婆的事情，但因為深愛老婆也想維持婚姻，才表示願意付錢，就算他行為違反協議書約定，1000萬的違約金還是過高。

不過妻子提出黃男上旅館的發票、行車紀錄器畫面等證據，黃男在車內與同行女性有「一段時間要爆發一下，跟精液一樣要洩洪」、「套子太緊了」、「我那個已經變大了」等露骨對話。

且法官查閱黃男與妻子的通訊紀錄，事發後妻子痛罵黃男2日才剛簽完協議，9日就找女人開房間做愛，且開房間的前一日，「還信誓旦旦，說你是被騙去開房間的，此生只有1次，結果卻被我發現，原來你是多年多人多次開房間外遇，還每次付給那些女人3萬元！你錢真多啊！」

黃男不斷道歉，還拿出兒子來向老婆說情：「我知道你恨我，但想想你兒子，以後他的誘惑比我大的多很多，妳會如何處理」、「Like father,like son！許多人會這麼想的」，試圖以旁人對兒子目光，說服老婆撤回告訴，被法官判定黃男已違反協議書。

法官考量2人結婚迄今逾30年，老婆是上市的電子公司總經理，黃男為光電產業公司負責人，近3年財產總額是違約金的數倍以上，黃男作為高等知識份子、且有一定社會歷練，簽訂條約時就已衡量自己履約意願、經濟能力等條件，判黃男應賠償妻子1千萬元，全案還可上訴。