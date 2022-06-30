竹山迎城隍文化季登場　信眾參加遶境需打滿3劑疫苗

▲竹山靈德廟舉辦的2022迎城隍文化季系列活動起跑。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮靈德廟主辦的2022迎城隍文化季今天登場，廟方表示，今年的活動將持續到7月13日，邀請全國信徒前來參拜。

活動記者會29日由竹山鎮公所贊助的舞獅團熱鬧開場，並在南投縣民政處長吳燕玲，南投縣議員游灝、吳瑞芳以及蔡孟娥，以及鎮長陳東睦等來賓到場祝賀，並與廟方管理委員會幹部一同敲下震天鑼鼓後，宣示活動正式起跑。



靈德廟主任委員林信雄表示，今年迎城隍文化季活動分為四個部分：首先於今天舉辦神駕莊嚴參盛典、7月6日晚上7點包府社區樂團表演、7月7日進行祝壽大典、7月13日進行全鎮祈福繞境活動。

廟方指出，建廟迄今已有191年的歷史，主神供奉都城隍尊神，城隍爺慈悲為懷、神威顯赫，在地方香火鼎盛，也是竹山人的重要信仰；如今管理委員會也成立31周年，廟方希望藉由祭祀大典、城隍出巡，來保佑民眾安康，一起度過疫情難關。

吳燕玲除邀請全國信徒來參與系列活動，也提醒參與活動不忘防疫，若要參加遶境都要打滿3劑疫苗且要落實防疫規定；另廟方即將興建城隍文物館，游灝、吳瑞芳、蔡孟娥呼籲信徒一同盡棉薄之力，讓文物館能早日開完興建完成。

陳東睦表示，靈德廟是地方很重要的信仰中心，鎮公所也用行動一同來支持廟方辦理活動，贊助帽子、毛巾、水以及舞獅團，祈求活動順利平安、圓滿成功，也期盼國人親赴廟裡參拜，共同體驗在地宗教民情。