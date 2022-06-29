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台南南區新建路停車場啟用　新增91席汽車格位

▲台南市南區新建路停車場由市長黃偉哲主持完工啟用典禮，並開放91席汽車格位停車使用，有助於提升當地停車供給。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區新建路停車場由市長黃偉哲主持完工啟用典禮，並開放91席汽車格位停車使用，有助於提升當地停車供給。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區新建路停車場闢建完成，可提供91席汽車停車位，29日由市長黃偉哲主持完工啟用典禮，並開放停車使用，有助於提升當地停車供給，敬請民眾多加利用。

市長黃偉哲表示，新建路停車場是國有住宅區用地，因暫未有開發計畫，故由市府與財政部國有財產署協商合作，闢建臨時收費路外停車場。新建路停車場位處於南區國宅里，北側有新興國中，東側為金華市場，西側為明和公園，區域交通便利、生活機能完善，加以南側近開發中商8商業區，未來引進複合式餐飲的碳佐麻里及誠品書局等商業經營規劃，區域的商業行為將更加活絡，停車需求亦將與日俱增；這是南區鹽埕地區活化土地為停車場的第一案，市府會秉持積極的態度，持續與財政部國有財產署協商合作，盤點利用國有閒置土地供闢建收費路外停車場，不但活化土地使用、紓解區域停車問題，也促進地方發展與改善市容環境。

▲台南市南區新建路停車場由市長黃偉哲主持完工啟用典禮，並開放91席汽車格位停車使用，有助於提升當地停車供給。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，新建路停車場位於新建路與新建路3巷路口處，為國有財產署管理之鹽埕段3096地號住宅區用地，總面積為0.85公頃，經評估周邊停車供需情況，初步先行利用3631平方公尺土地，設置有汽車位91席（含各2席的無障礙、婦幼、綠能專用車位），未來亦將視停車需求持續滾動檢討評估增闢停車場計畫。

交通局長王銘德表示，該停車場29日起至7月31日開放免費試停，自8月1日起由委外業者導入智慧化停車管理服務，費率20元/小時；另針對經常性停車需求，提供2400元月繳優惠，車輛設籍國宅里可享1500元月繳優惠，歡迎民眾多加利用。

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