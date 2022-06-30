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快訊／蔣萬安公布競選主視覺：改變台北8年發展龜速、市容老化

▲▼蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安今（30日）公布競選主視覺，以「你+台北就是無限」做為競選標語，競選LOGO為多重線條的「無限」符號。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（30）日發布競選辦公室LOGO及競選口號「你＋台北就是無限」。蔣萬安表示，過去8年來，相較其他五都急起直追，台北的發展呈現「龜速」，市容老化、人口移出，與青年的期待有著強烈反差，他承諾若當選一定會帶領台北重返榮耀。

蔣萬安指出，台北不是三腳督、三個顏色，應該是非常多種顏色，不同顏色都代表著台北的豐富多元。台北生活的青年有著多元樣貌、積極朝著夢想前進、渴望躍上國際舞台；但過去8年來，相較其他五都急起直追，台北的發展呈現「龜速」，市容老化、人口移出，與青年的期待有著強烈反差。近期在基層與民眾互動，也有許多人拉著他的手，要求「當選台北市長，一定要讓台北重返榮耀」，而讓台北重返榮耀，最重要的核心價值就是「人」。對於競選主視覺概念，蔣萬安說明，台北因為有你而特別，台北更因為有個每個「你」，才能有無限可能，即為他的希望城市治理的主軸。

蔣萬安進一步表示，台北市政府的角色，必須從過去管理型的政府，轉換成以市民為中心的「服務性政府」，讓台北成為「可以讓每一個市民實現自我的城市」；未來的市府，必須先問問「我能為每位市民做什麼樣的服務？」若每位市民的個人價值都能在這座城市中實現，讓卓越的個體形成群體，自然會成就一座卓越的城市。他強調，台北不只要在硬體上，建構讓大家都夠實現夢想的環境，更應該從軟體層面，打造「大家都能夠活出自己喜歡的樣子」的城市。

蔣萬安最後也說，「台北身為首都，『台北隊』不只為台北市民服務」台北更希望張開雙臂，吸引所有有夢想的人，都到台北打拚、實現自我，重新擦亮台北招牌，讓台北能夠再度挺胸，站上國際頂尖都會行列。

蔣萬安今公布競選標語「你+台北就是無限」，競選LOGO為多重線條的「無限」符號，展現屬於台北的躍動、靈活、革新風貌，並以多色組合呈現台北的豐富多元。蔣萬安指出，心目中的台北，必須要能協助「每一個你」，將大家的努力轉化成無限的可能；接下來也會以「台北隊」為號召，期盼在後疫情時代與全體市民攜手、共同擘劃下個百年台北新風貌。

▲▼蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會。（圖／記者黃克翔攝）

蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安今（30日）公布競選識別（CI），以「你+台北就是無限」做為競選標語，競選LOGO為多重線條的「無限」符號。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安今（30日）公布競選主視覺。（圖／記者羅婉庭攝）

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