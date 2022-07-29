林靜儀臉書曝3張對話　開嗆蔣萬安：「不孕症補貼」推手是陳時中

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）



記者詹宜庭／台北報導

蔣萬安昨日出席「民生社區媽媽邀蔣萬安，一同喝咖啡聊是非」活動時指出，行政院到7月才拍板的「擴大不孕症生殖補助案」，是他先前在立法院質詢、提案，成功推動的政績。對此，民進黨立委林靜儀29日在臉書曝出對話截圖，表示自己早在2021年4月就和行政院討論該項補助方案，而推手之一就是「蔣萬安的對手陳時中部長」。

針對蔣萬安指「擴大不孕症生殖補助案」，是他先前在立法院質詢所推動的政績，林靜儀狠酸，很高興大家肯定行政院去年提出的友善生育政策，但「擴大不孕症生殖補助案」是她去年4月與行政院同仁、專家學者共同討論出的計畫。

從林靜儀臉書所曝光的三張截圖中，可見去年4月21日和行政院討論補助方案時的完整對話。林靜儀透露，自己向行政院同仁與行政院院長蘇貞昌報告「不孕症生殖補助案」相關資料後，院長就找主計長及當時的衛福部長陳時中、薛瑞元次長、林萬億政委，一個星期內進入跨部會協調，一個多月後宣示政府政策和決心。

林靜儀坦言，幸好在高鐵站講電話後，怕不夠清楚還傳簡訊，才得以留下「證據」，開嗆蔣萬安「真正的推手之一是你的對手陳時中部長。」







▲▼林靜儀臉書曝光「擴大不孕症生殖補助」對話截圖。（圖／翻攝自臉書／林靜儀醫師 溫柔堅定新中二）

