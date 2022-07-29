他疑蔣萬安絕口不提父親蔣孝嚴　「莫非怕人回想涉世未深的緋聞？」

▲「中國台商發展促進協會」理事長蔣孝嚴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中在新書《溫暖的魄力》中，推崇中共毛澤東接班人林彪「帶兵又帶心」，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑，陳時中是要組「中國台北隊」嗎？對此，前國大代表黃澎孝29日在臉書上反問蔣萬安，為何久久不提擔任「中國台商發展促進協會」理事長的父親蔣孝嚴？莫非是怕大家回想蔣孝嚴「涉世未深」的緋聞？

蔣萬安昨針對陳時中推崇林彪共產黨，表示民進黨真的應該好好加油，不要每次都用同樣招數抹紅、扣他人紅帽、中共同路人等，但民進黨自己的參選人卻也推崇共產黨林彪，「難道陳時中也是中共同路人嗎？」

前國大代表黃澎孝今天在臉書上開嗆蔣萬安，指「終於出手了」，只不過他第一擊居然是給陳時中扣「紅帽子」，狠酸陳時中是中共同路人，但他反問，蔣萬安絕口不提「中國台商發展促進協會」理事長的父親蔣孝嚴，是否有特殊顧忌，才在選舉時和父親假裝不熟？宣布參選台北市長後，從來只提「爺爺」不提「爸爸」，莫非是怕大家回想蔣孝嚴「涉世未深」的緋聞？

黃澎孝透露，曾擔任國民黨秘書長的蔣孝嚴，早在2001年就組織「台商發展促進會」，但全名並非「中華民國台商發展促進會」而是「中國台商發展促進會」，此會曾遭台商控訴，拿了3200萬元卻不辦事。不僅如此，2014年2月18日，剛任中共總書記不久的習近平，就以「家宴」的特殊高規格款待蔣孝嚴，而蔣萬安從不批評習近平，更不敢堅決表態反共，是否因為習近平和蔣孝嚴的特殊關係？

黃澎孝狠酸，很多事情都會「欲蓋彌彰」，尤其選戰都已到節骨眼上了，現在應該是蔣萬安勇敢請出現任「中國台商發展促進協會」理事長的「蔣爸」蔣孝嚴，來個「父子相認」的時候了。他說，蔣孝嚴與蔣萬安父子倆，應共同勇敢面對社會各項質疑，出面說清楚，「請蔣萬安直球對決某些『抹紅』他們的『有心人士』」。