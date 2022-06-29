6歲童「不會叫媽媽」竟是罹痴呆症　家人嚇壞：症狀跟80歲阿公一樣

▲巴登氏症（Batten disease）是兒童癡呆症的一種，屬於遺傳性疾病。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名13歲男童在6歲時突然出現注意力不集中、記憶力與視力衰退的問題，他的母親一開始以為是過動造成，但卻發現他的行為和80歲的阿公非常相近，進一步檢查才發現，男童是罹患罕見的「兒童癡呆症」。

根據《鏡報》報導，現年13歲的凱登（Kayden Traynor）原本是一名活力十足且健康外向的孩子，結果卻突然出現失憶、癲癇等狀況。母親瓦萊麗（Valerie Traynor）說，一開始以為孩子是過動症，但接著又出現行為能力跟視力衰退，進一步檢查才發現，他患有罕見疾病「巴登氏症」（Batten disease）。

Dementia: Boy, 6, diagnosed with the debilitating brain condition – early warning signs https://t.co/ieWxSSjmjc pic.twitter.com/wKu6pq0lSt — floridianresearchinstitute (@floridian_inst) June 28, 2022

巴登氏症（Batten disease）的中文又稱作「神經元蠟樣脂褐質儲積症」，是兒童癡呆症的一種，屬於遺傳性疾病，兒童會喪失視力、語言和行為能力。瓦萊麗表示，已經13歲的凱登已經忘記如何叫媽媽，「我們學著樂觀、學習接受每一天，但當提到痴呆症時，還是很難描述這種感受。」

瓦萊麗說，凱登以前是個非常活潑、有趣又外向的孩子，會和朋友們一起在公園溜滑梯、騎腳踏車，「我們很早就注意到，他7、8歲的時候狀況變得嚴重，他開始會說話反覆、忘記自己的名字，只會說特定幾個單字。」此外，凱登的情緒也會起伏不定，可能前一分鐘還很開心，下一分鐘就開始哭鬧。

回想起當時的狀況，瓦萊麗表示，兒童痴呆症非常少見，大多數讓都認為痴呆症只會發生在老年人身上，「幾年前我的父親被診斷出痴呆症，當你把他跟凱登放在同個地方時，你會發現他們的行為一模一樣。」現在瓦萊麗全職在家照顧凱登，「他做什麼事情都是退化的，他會逐漸失去認知，甚至是咀嚼和吞嚥能力，我們能做的，就是微笑陪他度過逐漸惡化的每一天。」

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