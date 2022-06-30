舅冷凍宅配送姪子蛋糕「全摔爛」！　他PO慘況公審卻反被酸

▲原PO寄送的蛋糕全毀。（圖／爆廢公社公開版）



記者崔子柔／綜合報導

一名男子近日透過超商冷凍宅配寄送蛋糕給姪子，但到貨時整個蛋糕都被摔爛，讓他氣得發文公審「已經交代了內容物是蛋糕了」，不過多數網友認為是原PO的問題，公審不成反被酸。

原PO昨（29日）在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，他透過超商冷凍宅配寄送蛋糕，當時也向店員交代內容物，結果整個蛋糕被摔爛，讓他直批「真的很沒職業道德」、「要送姪子的生日蛋糕送得這副樣子」。

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▲原PO發文。（圖／爆廢公社公開版）



文章曝光後，多數網友認為宅配蛋糕本就不是好方法，紛紛留言表示「蛋糕宅配似乎無法完全避免這樣的問題發生」、「蛋糕你就知道是易碎物品還敢宅配」、「都是別人的錯，絕對不會覺得自己有問題」，還有人貼出超商物流規範，內容指出蛋糕是禁運物品。

不過原PO提到，他是選擇冷凍宅配，而且當時店員知道他要宅配蛋糕，也沒有阻止，一句話都沒多說就收件了，讓他疑惑「禁運！為啥還要收件？」

據了解，超商物流禁運物品眾多，其中食品類寫明包括麵、飯、粿、水餃、蛋糕、肉粽、月餅等，需指定溫度、濕度、方向，或其他不耐曝曬、密閉之物品。