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當科技遇上藝術　《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》開展

▲「Hello Ouchhh ：AI數據藝術展」大型特展，以人工智慧及大數據演算，創造衝擊性的視覺效果，成為今年暑假必看的展覽之一。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者謝盛帆)

記者郭玲綪／採訪報導

當科技遇上藝術會擦出什麼樣的火花？來自土耳其，曾獲得多項國際大獎的AI藝術團隊「Ouchhh」，今年暑假將在臺灣舉辦「Hello Ouchhh ：AI數據藝術展」大型特展，透過人工智慧不受限於物理框架的特質，以多媒體數據雕塑呈現數據混合重組的震撼沉浸式感官饗宴。

▲Hello Ouchhh：AI數據藝術展。（圖／時藝多媒體提供）

▲全球頂尖團隊Ouchhh十年回顧展。八大AI數據藝術展品包含 三件台灣限定作品AI數據藝術作品，為大家帶來一場科技與藝術的全感官沉浸式體驗。（圖／時藝多媒體提供）

主辦單位時藝多媒體陳姿含經理表示：Ouchhh曾在2020年臺北「白晝之夜」中參與展出「數據巨石碑（DataMonolith）」裝置藝術並獲得廣大迴響。Ouchhh團隊的作品在世界各地巡迴了60個城市，橫跨五大洲都有他們的足跡，之前在國外都是單件的作品，台灣這一次做了十周年的回顧展，經典的八件作品分別是「數據之門」、「詩意的AI」、「光之拱門」、「AI梵谷」、「艾娃V2」、「海洋數據」、「超弦理論」以及「大地之母」，其中有三件是特別為台灣所創作的。

在 Ouchhh 的「海洋數據_臺灣微風」中，使用臺灣周遭海洋相關數據，觀眾就像這座島嶼一樣被海洋包圍，藉此方式希望提升大眾的海洋保護意識。

▲Hello Ouchhh：AI數據藝術展。（圖／時藝多媒體提供）

▲「海洋數據」擷取台灣周遭海洋大數據，運算出台灣專屬的大數據藝術作品，讓人省思自身與環境的關係。（圖／時藝多媒體提供）

「超弦理論」則特別邀請「TPSO 台北愛樂交響樂團」以三首臺灣經典民謠「望春風」、「丟丟銅仔」、「雨夜花」重新譜曲，並採集演奏者演奏時不斷變化的腦電波數據，生成組曲專屬視覺影像，在此展區中不僅可以用耳朵聆聽澎湃激昂的美妙樂曲，更可以透過雙眼欣賞樂曲的視覺化樣貌。

▲Hello Ouchhh：AI數據藝術展。（圖／時藝多媒體提供）

▲「超弦理論」將音樂家在舞台上的腦波活動進行視覺化，觀眾可以「聽到」並「看見」音樂家的情緒、專注力、注意力，是一場充滿奇幻感的視覺音樂會。（圖／記者謝盛帆攝）

最後「大地之母」這件作品則使用了臺灣不同的環境資料庫，包含空氣品質、二氧化碳傳輸與城市交通數據進行演算，展區特別以寧靜的茶園梯田景致呈現，邀請觀眾身歷融合自然、科技與藝術的茶藝盛典之中。

▲Hello Ouchhh：AI數據藝術展。（圖／時藝多媒體提供）

▲「大地之母」將不同的臺灣生活面向進行藝術表現，讓觀眾重啟與這座島嶼的連結，感受這座島嶼的感染力與生命力。（圖／時藝多媒體提供）

「Hello Ouchhh ： AI數據藝術展」大型特展」，即日起到9月18日在台北華山文創園區紅磚區展出。另外還有星光微醺體驗套票夜間專場活動，要讓觀眾有更多不同的方式體驗並感受AI的藝術創作。

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