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普立茲新聞攝影獎80週年展全球首站在台灣！今夏走進展間見證歷史

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展,普立茲新聞攝影獎,時藝多媒體。（圖／時藝多媒體提供）

▲普立茲新聞攝影獎80週年展於華山文創園區開展，帶觀者遊歷80年來重大國際新聞議題。（圖／時藝多媒體提供，下同）

記者張惠媛／台北報導

普立茲新聞攝影獎在近代文化獎項中佔有舉足輕重的地位，更是所有新聞人終其一生追尋的目標，「一張好的照片，抵過千言萬語」闡述了該獎項的核心宗旨，普立茲新聞攝影獎歷史悠久，今年已邁入第80週年，由時藝多媒體主辦的「SHOOTING－普立茲新聞攝影獎80週年展」於6/23（四）在華山文創園區4B館開展，藉由照片帶觀者遊歷80年來的重大國際新聞議題，更有全球首次曝光的得獎作品，並將這三年來影響全球甚深的Covid-19疫情設立了《疫情下的世界》（Life in the Pandemic）展區，彷彿與地球彼端的人們建立連結、相互打氣，更給了我們齊心面對疫情的力量。

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展,普立茲新聞攝影獎,時藝多媒體。（圖／時藝多媒體提供）

▲本次展覽語音導覽配音員由田鴻魁主播獻聲。

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展,普立茲新聞攝影獎,時藝多媒體。（圖／時藝多媒體提供）

▲2021年突發新聞獎－悲痛的符號。

「SHOOTING－普立茲新聞攝影獎80週年展」橫跨80年歷史，此次共展出138幀得獎作品，每個作品都具有重要的時代意義，是世界歷史的見證，更透過該展覽將台灣與國際議題更深度地連結，特別的是，今年五月初甫揭曉的2022年得獎作品－印度在世紀疫情（Covid-19）肆虐下的日常（特寫新聞攝影獎）、2021年美國選舉國會大廈抗議衝突，以及2021年5月的阿富汗塔利班奪取政權事件（突發新聞攝影獎），也都將在本次展覽中以台灣作為全球第一站、首次曝光。

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展,普立茲新聞攝影獎,時藝多媒體。（圖／時藝多媒體提供）

▲▼此次展覽特規劃《疫情下的世界》（Life in the Pandemic）展區，呈現Covid-19對世界各地所造成的影響。

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展,普立茲新聞攝影獎,時藝多媒體。（圖／時藝多媒體提供）

三年來，Covid-19疫情為我們的生活帶來劇烈的改變，從一開始的驚慌失措進入與之共存的後疫情時代，「SHOOTING－普立茲新聞攝影獎80週年展」中收錄2021年特寫新聞獎全系列得獎作品，並特別規劃了《疫情下的世界》（Life in the Pandemic）展區，攝影作品展示配合展場佈置，透過鏡頭一窺記者於西班牙巴塞隆納的攝影紀錄，呈現Covid-19對世界各地所造成的影響，其中2021年得獎作品「A HUG AND A KISS 擁抱與親吻」，畫面中一對老夫妻帶著口罩、手套，座位相鄰、中間卻隔著一塊塑膠布，兩人在疫情嚴峻且不知會如何發展的狀態下，仍相伴著彼此、隔著塑膠布與口罩相擁親吻，觸動人心。

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展,普立茲新聞攝影獎,時藝多媒體。（圖／時藝多媒體提供）

▲▼「SHOOTING－普立茲新聞攝影獎80週年展」展出的每一張照片見證歷史。

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展,普立茲新聞攝影獎,時藝多媒體。（圖／時藝多媒體提供）

時藝多媒體董事長黃文德表示：「讓台灣民眾透過文化藝術展覽看見世界，一直是時藝多媒體的目標與努力方向，普立茲新聞攝影獎80週年展將數十年的戰爭和平、難民逃亡、自然災害、人民抗爭衝突等世界議題濃縮在一個展覽當中，它是今年夏天唯一且最具撼動人心之力的深度文化議題展覽，邀請民眾前來和我們一起成為歷史的見證者！」

「SHOOTING－普立茲新聞攝影獎80週年展」主要贊助廠商漢民科技也分享：「普立茲新聞攝影展，是對歷史的深沈回顧，了解戰爭的殘酷殺戮、重大事件的國際衝擊、反省歷史轉折點背後的起因。這是回顧歷史的機會，提供省思與形塑普世價值的重要基礎，當今的混亂世局中，相信可以提供我們沉澱的機會，對台灣建立長遠共識有所幫助。」

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展,普立茲新聞攝影獎,時藝多媒體。（圖／時藝多媒體提供）

歷史不會消失也不應該被遺忘，每一段歷史都可以成為現今社會的借鏡，也讓我們有所依循、從歷史中學習，更能踏實地邁向未來，普立茲新聞攝影獎是新聞人的盛事，「SHOOTING－普立茲新聞攝影獎80週年展」則一語道盡80年來國際上大大小小的故事，每一張照片都可能是你我的故事，6/23（四）～9/25（日），華山文創園區4B館場，走進展間一起見證歷史。

【展覽資訊】

展覽名稱：SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展
展覽地點：華山文創園區 中4B館（台北市中正區八德路一段1號）
展覽日期：2022/6/23（四）至9/25（日），週一不休館
參觀時間︰10:00～18:00，17:30停止售票及入場
主辦單位：Cynthia International、時藝多媒體傳播股份有限公司
媒體協辦：TVBS聯利媒體
贊助單位：漢民科技
洽詢專線：02-66169928（週一至週五11:00～17:30）

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