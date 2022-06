普立茲新聞攝影獎80週年展全球首站在台灣！今夏走進展間見證歷史

▲普立茲新聞攝影獎80週年展於華山文創園區開展,帶觀者遊歷80年來重大國際新聞議題。(圖/時藝多媒體提供,下同)



記者張惠媛/台北報導

普立茲新聞攝影獎在近代文化獎項中佔有舉足輕重的地位,更是所有新聞人終其一生追尋的目標,「一張好的照片,抵過千言萬語」闡述了該獎項的核心宗旨,普立茲新聞攝影獎歷史悠久,今年已邁入第80週年,由時藝多媒體主辦的「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」於6/23(四)在華山文創園區4B館開展,藉由照片帶觀者遊歷80年來的重大國際新聞議題,更有全球首次曝光的得獎作品,並將這三年來影響全球甚深的Covid-19疫情設立了《疫情下的世界》(Life in the Pandemic)展區,彷彿與地球彼端的人們建立連結、相互打氣,更給了我們齊心面對疫情的力量。

▲本次展覽語音導覽配音員由田鴻魁主播獻聲。



▲2021年突發新聞獎-悲痛的符號。



「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」橫跨80年歷史,此次共展出138幀得獎作品,每個作品都具有重要的時代意義,是世界歷史的見證,更透過該展覽將台灣與國際議題更深度地連結,特別的是,今年五月初甫揭曉的2022年得獎作品-印度在世紀疫情(Covid-19)肆虐下的日常(特寫新聞攝影獎)、2021年美國選舉國會大廈抗議衝突,以及2021年5月的阿富汗塔利班奪取政權事件(突發新聞攝影獎),也都將在本次展覽中以台灣作為全球第一站、首次曝光。

▲▼此次展覽特規劃《疫情下的世界》(Life in the Pandemic)展區,呈現Covid-19對世界各地所造成的影響。



三年來,Covid-19疫情為我們的生活帶來劇烈的改變,從一開始的驚慌失措進入與之共存的後疫情時代,「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」中收錄2021年特寫新聞獎全系列得獎作品,並特別規劃了《疫情下的世界》(Life in the Pandemic)展區,攝影作品展示配合展場佈置,透過鏡頭一窺記者於西班牙巴塞隆納的攝影紀錄,呈現Covid-19對世界各地所造成的影響,其中2021年得獎作品「A HUG AND A KISS 擁抱與親吻」,畫面中一對老夫妻帶著口罩、手套,座位相鄰、中間卻隔著一塊塑膠布,兩人在疫情嚴峻且不知會如何發展的狀態下,仍相伴著彼此、隔著塑膠布與口罩相擁親吻,觸動人心。

▲▼「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」展出的每一張照片見證歷史。



時藝多媒體董事長黃文德表示:「讓台灣民眾透過文化藝術展覽看見世界,一直是時藝多媒體的目標與努力方向,普立茲新聞攝影獎80週年展將數十年的戰爭和平、難民逃亡、自然災害、人民抗爭衝突等世界議題濃縮在一個展覽當中,它是今年夏天唯一且最具撼動人心之力的深度文化議題展覽,邀請民眾前來和我們一起成為歷史的見證者!」

「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」主要贊助廠商漢民科技也分享:「普立茲新聞攝影展,是對歷史的深沈回顧,了解戰爭的殘酷殺戮、重大事件的國際衝擊、反省歷史轉折點背後的起因。這是回顧歷史的機會,提供省思與形塑普世價值的重要基礎,當今的混亂世局中,相信可以提供我們沉澱的機會,對台灣建立長遠共識有所幫助。」

歷史不會消失也不應該被遺忘,每一段歷史都可以成為現今社會的借鏡,也讓我們有所依循、從歷史中學習,更能踏實地邁向未來,普立茲新聞攝影獎是新聞人的盛事,「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」則一語道盡80年來國際上大大小小的故事,每一張照片都可能是你我的故事,6/23(四)~9/25(日),華山文創園區4B館場,走進展間一起見證歷史。

【展覽資訊】

展覽名稱:SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展

展覽地點:華山文創園區 中4B館(台北市中正區八德路一段1號)

展覽日期:2022/6/23(四)至9/25(日),週一不休館

參觀時間︰10:00~18:00,17:30停止售票及入場

主辦單位:Cynthia International、時藝多媒體傳播股份有限公司

媒體協辦:TVBS聯利媒體

贊助單位:漢民科技

洽詢專線:02-66169928(週一至週五11:00~17:30)