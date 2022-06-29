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3000萬元米其林現金券大方送　和億生活消費滿額送7月起連推3個月

▲3000萬元米其林現金券大方送　和億生活集團消費滿額送7月起連推3個月。（圖／和億生活集團提供）

▲和億生活集團超前部署，自7月1日至9月30日搶先推出消費滿額贈米其林現金券活動，預計發出價值超過3000萬元的米其林現金券。（圖／和億生活集團提供）

記者黃士原／台北報導

看好下半年疫情趨緩，和億生活集團超前部署，自7月1日至9月30日搶先推出消費滿額贈米其林現金券活動，預計發出價值超過3000萬元的米其林現金券，夏季限定添好運多人套餐最高86折、了凡雙人套餐85折，hoyiiGO生活購任一消費即享10%購物金回饋，寵愛會員月月再送百元購物金。

添好運、了凡全台門市自7月1日至9月30推出「米其林現金券搶先送」活動，於實體門店消費添好運滿500元、了凡滿300元，即贈送100元米其林現金消費抵用券，預計發出價值3000萬元的米其林現金券回饋消費者，購買冷凍類商品滿500元，再贈Ocard會員50元冷凍品電子折抵券，另還有夏季限定餐點優惠，添好運多人套餐最高折扣原價86折，了凡雙人套餐85折，點任一主食，享加購季節時蔬（原價65元）或單人份米其林油雞（原價100元）5折優惠等多項優惠。

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▲3000萬元米其林現金券大方送　和億生活集團消費滿額送7月起連推3個月。（圖／和億生活集團提供）

▲了凡全台門市自7月1日至9月30推出「米其林現金券搶先送」活動，於實體門店消費滿300元，即贈送100元米其林現金消費抵用券。（圖／和億生活集團提供）

和億生活集團旗下米其林一星「添好運」及「了凡油雞．燒臘．飯．麵」上半年已完成展店添好運2家、了凡1家，宣布下半年北中南展店計畫，了凡2家新店點位於板橋與嘉義，添好運雙北門店（板橋大遠百及新光三越信義A8）之2家門店升級改裝，即將於7月份全新開幕，添好運北中南全新展店共計3家預計於Q4開幕。

7月10日添好運板橋大遠百店於B1樓層原址改裝，同時進駐另一個米其林一星品牌「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，7月25日新光三越信義A8店升級擴大改裝，則從B2遷移至3樓，增設戶外廊橋座位區，是全台唯一可攜帶寵物一起用餐的門店（限於戶外廊橋座位），未來民眾可以帶著毛小孩一起添好運，7月24日了凡首度進駐嘉義新光三越。

▲3000萬元米其林現金券大方送　和億生活集團消費滿額送7月起連推3個月。（圖／和億生活集團提供）

▲歡慶添好運、了凡擴大改裝、全新開幕，自7月10日起添好運、了凡雙北門店同慶舉辦「雙北市民站出來活動」，出示雙北市民身分證件享95折優惠。。（圖／和億生活集團提供）

歡慶添好運、了凡擴大改裝、全新開幕，自7月10日起添好運、了凡雙北門店同慶舉辦「雙北市民站出來活動」，出示雙北市民身分證件享95折優惠。添好運板橋大遠百店、信義A8店加碼，自開幕日起到該店消費滿600元贈XO醬臘味炒飯券，每店限量發送1000張。了凡板橋大遠百店消費滿300元贈單人米其林油雞券，限量發送1000張，了凡嘉義店自開幕日起亦舉辦嘉義鄉親95折優惠及消費滿額贈單人米其林油雞券。

▲「勝政日式豬排 南港店」，特別於7月推出限定版「雙鐵便當」。（圖／勝政日式豬排提供）

另外，最近Netflix上線後隨即造成討論熱潮的日劇《#居酒屋新幹線》，堪稱是新幹線版的《孤獨美食家》，而位在南港車站環球購物中心的「勝政日式豬排 南港店」，特別於7月推出限定版「雙鐵便當」，售價250元，以九宮格呈現九款精緻美味的日式料理，同時推出99元就能加購「仁勇清酒」1瓶的優惠價，實現劇迷在高鐵、台鐵上，獨自享用當地美味的想像。

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