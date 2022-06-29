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LG閨蜜機月賣800台　再推「畫架電視」主打家居美學設計

▲LG、三星風格電視。（圖／各業者提供）

▲LG推出以畫作為概念的時尚電視OLED Object Collection系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓品牌LG今（6／29）在台發表2022年最新一系列電視產品，包括旗下頂規Z2 OLED 8K的2款新增尺寸，與OLED 4K G2、C2的新規產品，以及首度在台開賣的畫架電視OLED Object Collection系列，呈現出電視在家中更多元的展現，今年2月在台上市的可移動電視StandbyME閨蜜機在台熱賣，顯見時尚設計的電視趨勢正在成形。

▲LG、三星風格電視。（圖／各業者提供）

▲LG閨蜜機單月熱銷800台，目前還在缺貨中。

隨著大小螢幕裝置的多元與影音串流平台的普及，台灣電視銷售量持續緩降，LG表示台灣電視銷售數字下降3%，但價格預算成長15%，顯示消費者採購電視朝向「在精不在多」的趨勢進行，而這也刺激家電品牌推出更多有趣的商品，而非僅把電視產品重點放在規格而已。

今年年初LG在台灣推出可移動電視StandbyME閨蜜機，搭載27吋IPS觸控螢幕，其支架可提供多角度的高度、幅度及螢幕橫直式旋轉調整設計，並內建可充式電池，還能支援手機畫面投放，一開始在集資網站上架，一個月衝出千張訂單，目前持續熱賣，LG表示目前一個月還有800台的銷量，訂單供不應求。代表開發出消費者使用電視的更多可能性。

▲LG、三星風格電視。（圖／各業者提供）

今發表的電視中，首度引進以畫作為概念的OLED Object Collection，採用類似畫框的巨大結構嵌入65吋OLED evo面板，並在下方採取布面擋板設計，帶出簡單的視覺衝擊，擋板以丹麥紡織品牌Kvadrat製作的訂製布料披覆，呈現出帶點優雅的簡約質感，擋板在需要隱藏電視時可全部遮蓋，或是露出1／3螢幕變成音樂播放器模式，同時可顯示時間。

▲LG、三星風格電視。（圖／各業者提供）

▲LG高規電視Z2系列，提供88吋新尺寸供消費者選購。

另LG針對旗下高端OLED 8K Z2系列，也推出42吋與88吋的新面板規格；Z2、G2與C2新品均搭載第五代α9 AI處理器與智慧增亮引擎，可將G2 OLED亮度提升30%、C2 OLED亮度提升20%，此外最新處理器也支援2台電視投放，在待機時可進行聲控語音互動，以及個人化娛樂頁面的新功能。

▲LG、三星風格電視。（圖／各業者提供）

▲C2系列機種搭載最新處理器，可將OLED亮度更提升20%以上。

而可融入居家風格的時尚電視趨勢產品，還有三星日前在台發表的美學電視系列產品，包括「消光黑」面板的The Frame美學電視，去除掉螢幕會產生的光線反射，讓呈現的畫面更像真實的畫作，內建藝術模式提供超過1,600件藝術作品，讓客廳天天換掛畫；The Serif風格電視以襯線英文字母「I」外型為特色，邊框頂部的長型平台可作為置物空間，可依個人喜好擺放裝飾小物。

▲LG、三星風格電視。（圖／各業者提供）

▲消光黑面板減少光線反射，讓畫作的感受更立體。

▲LG、三星風格電視。（圖／各業者提供）

▲The Serif風格電視則受許多注重時尚居家風格的民眾喜愛。

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