螢幕顯示更強大　分析師：蘋果將推出OLED MacBook

▲分析師表示，蘋果將在2024年推出OLED螢幕的MacBook。（圖／翻攝自蘋果直播）

記者陳俐穎／綜合報導

根據分析師Ross Young新報告指出，蘋果將在2024年的某個時候發布配備OLED顯示螢幕的MacBook。蘋果在2024年推出13.3吋OLED變記型電腦的可能性越來越大，預計將是MacBook Air，但有可能成為MacBook、MacBook Pro或新的產品型號。

OLED具有輕薄、亮度獨立顯示、省電、色彩鮮艷等優點，但是因為因為 OLED 的調光方式，所以容易產生視覺疲勞，並且偶有烙印、色衰等問題發生。

蘋果目前使用的miniLED技術是OLED的替代品，在某些方面比OLED更好，但也有不好的地方，由於Mini-LED螢幕由數千個小LED組成，排列在多個調光區。迷你LED顯示螢幕可以達到比OLED更高的亮度，但局部調光仍然沒有OLED那麼準確，而OLED顯示螢幕則存在容易燒壞的問題。

進一步展望未來，蘋果也在大力投資microLED技術，這將結合微型LED和OLED顯示器的優點，microLED顯示器在很大程度上與OLED相同，但亮度提高的同時沒有燒蝕現象。