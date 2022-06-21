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三星成蘋果主要面板供應商　預計出貨8000萬塊iPhone 14面板

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果預計將於秋季發表會發布iPhone 14系列，根據韓媒Korea IT News 報導，三星顯示（Samsung Display）今年將會出貨約 8000 萬塊 iPhone 14 系列 OLED 面板，目前預計將於今年第三季開始量產。

與往年一樣，iPhone 14 系列預計會在今年的秋季發表會後上市，蘋果目前正在準備 階段，三星顯示將為主要 OLED 供應商。OLED 面板批量生產將於 2022 年第3季開始。爆料指出，三星顯示將為 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 出貨約 3800 萬塊 OLED 面板。剩下的訂單則屬於 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。

目前，三星正與蘋果的材料供應商Duksan Neolux、三星SDI、Solus Advanced Materials 等合作，以實現 OLED 生產目標。與此同時，三星顯示還向三星電子提供了 Galaxy Z Fold 4 和 Galaxy Z Flip 4 的折疊式 OLED 面板。

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