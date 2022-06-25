「讓董事長抱一下」84歲色翁強拉女員工手摸鳥　下場慘曝

▲擔任基隆某摩鐵負責人的84歲陳姓男子，竟利用巡視時，對櫃檯2名女員工毛手毛腳，甚至強拉女員工手去碰觸其生殖器。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／基隆報導

基隆某汽車旅館84歲的陳姓負責人，2017年時前往櫃台巡視，先是和2名擔任行政人員的女工作人員攀談，並藉此伸出鹹豬手，碰觸2人的手和肩膀，2人見狀急忙閃躲，不料陳男竟變本加厲，直接要求要和2人「抱抱」，藉此偷摸2人胸部和屁股，甚至還強行拉其中一人的手，去觸碰其生殖器得逞，事後遭女子怒告上法院。案經上訴至二審後，法院也依法判陳男應執行有期徒刑7月，得易科罰金。

判決書指出，年紀已84歲的陳姓男子為基隆某汽車旅館之負責人，未料陳男竟在2017年時利用其視察櫃台之際，對著櫃檯的2名女工作人員「動手動腳」。

陳男先是和2人攀談後，持續和2人發生肢體碰觸，讓2人感到不舒服，也立即退到櫃檯的角落，不料陳男見狀竟變本加厲，直接要求要和2人「抱抱」，不顧2人的反抗，強抱2人得逞，還藉機偷摸2人的胸部和屁股，更強拉其中一人的手去觸碰其生殖器。直到女員工手比監視器，警告陳男有監視器在拍攝，陳男才離開櫃台。事後，女子吞不下這口氣，一狀將陳男告上法院。

陳男應訊時，向檢警否認犯行，並強調他只是「比較靠近」2人而已，沒有對她們怎樣，何況他身體不好，希望可以獲得原諒。

而陳男的辯護人則為其辯護表示，陳男患有失智症，很多事情已經記不清楚，如果造成當事人有不好的感受感到相當抱歉，但陳男也是出於關心才會有相關行為。

不過基隆地院勘驗相關監視器畫面後發現，陳男確實有對2名女員工作出擁抱行為，手也確實被拍到有下滑摸到女員工屁股，更還直接拉女員工的手往他的生殖器方向晃動，直到女員工手比監視器才停下等情事。

而被害女員工更是指證歷歷，表示陳男近來巡視時，先是稱讚她們工作很好、穿得很漂亮，隨後便開始對2人毛手毛腳，更表示，「讓董事長抱一下」，她們基於陳男的職權不敢拒絕，但過程中仍有閃躲爭扎等動作。

女員工還指出，結果陳男抱了她們，還摸掐她們的胸部和屁股就算了，更直接拉她的手去摸捧他的生殖器，讓她嚇到當場推開陳男並指著攝影機說，「董事長你不要這樣，我們這邊有攝影機」，陳男才罷手。

一審，法官指出陳男犯案當時已經84歲，其身為旅館負責人，本應具長輩風範，恪遵言行，但陳男卻為一己私慾，罔顧女員工意願，利用其身分優勢，對女員工強制猥褻得逞，害她因身心蒙受陰影，須接受心理治療。不過陳男事後雖有和解之意，但因和解金額與女員工談不攏而破局，因此依強制猥褻罪判處陳男有期徒刑6月。

案經上訴至二審後，法官認為陳男對2名女員工毛手毛腳時，2人均出現抗拒、嫌惡之意，更因此躲閃至櫃台角落，因退無可退卻又礙於董事長威權之下，不幸慘遭狼爪襲擊，認定陳男犯罪屬時，應分別成立2個強制猥褻罪，分論併罰，考量陳年歲已高，減輕其刑，改判有期徒刑7月，得易科罰金。