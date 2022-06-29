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大陸 大陸焦點 特派現場

詢問移民台灣爆大量　旅台港人：他們不是「逃避」是真心愛台

▲▼ 中華港澳之友協會今舉辦的「在台港澳人士生活分享會」 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中華港澳之友協會今舉辦的「在台港澳人士生活分享會」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

中華港澳之友協會今（28日）舉辦在台港人座談會，邀請多位在台港人和澳人分享生活心得。談到反送中後，是否有更多香港朋友想移民來台，旅台港人周凱欣說，「確實有很多朋友詢問，但大家目的不是『逃避』，而是真心喜歡台灣這塊土地。」另外，網紅黃愷晴兩年前成為台灣媳婦，除了為愛走天涯，寶島的民情風俗讓她愛上台灣最重要原因。

中華港澳之友協會今舉辦的「在台港澳人士生活分享會」，特地邀請旅台港人恩主公醫院副院長蔡卓城、美食旅遊記者黃愷晴、奧寶科技公司客服工程師周凱欣，以及旅台澳人GELEE服裝品牌創辦人梁敏婷分享在台經驗。但大部分來台生活的港澳人士，都是反送中以前選擇來台工作或定居。

▲▼ 中華港澳之友協會今舉辦的「在台港澳人士生活分享會」，特地邀請旅台港人恩主公醫院副院長蔡卓城、美食旅遊記者黃愷晴、奧寶科技公司客服工程師周凱欣，以及旅台澳人GELEE服裝品牌創辦人梁敏婷 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 在台港人美食旅遊記者黃愷晴 。（圖／記者任以芳攝）

剛來台2年的港人黃愷晴，長相甜美，目前是YT美食旅遊網紅，專門分享在台生活、旅遊、港台差異以及分享跟台灣老公之前異地戀經歷。回憶自己中學、大學時期，黃愷晴非常喜歡台灣，加上港台機票便宜，偶而週末都會來玩個兩、三天。

黃愷晴分享旅遊在台旅遊心得，台灣人文風情真的很善良，之前去蘭嶼旅行只要招手都能搭便車，一天下來幾乎全島走透透。談到飲食文化，在台吃火鍋打包湯底，也是很特別的港台差異。如今她來台結婚定居，同時開啟專職「旅遊美食」網紅生涯，希望給更多港澳人士了解台灣。

▲▼ 中華港澳之友協會今舉辦的「在台港澳人士生活分享會」，特地邀請旅台港人恩主公醫院副院長蔡卓城、美食旅遊記者黃愷晴、奧寶科技公司客服工程師周凱欣，以及旅台澳人GELEE服裝品牌創辦人梁敏婷 。（圖／記者任以芳攝）

▲在台港人奧寶科技公司客服工程師周凱欣 。（圖／記者任以芳攝）

在台8年擔任工程師工作的周凱欣，打頭陣分享心得。2014年她以香港僑生身份通過台灣學測，順利考上清華大學理工科，但畢業後找工作沒有一風順。當時長達四個月空窗期，每天起床收郵件等面試通知，心情十分焦慮，僑生比較吃香印象。

周凱欣說，「我也反覆問自己很多次，真的要留在台灣嗎？」最後，心裡聲音也告訴自己，「留下來吧！」因為台灣人文風情符合自己個性，生活空間品質比香港腹地大許多。台灣健保也是很好政策，醫療和服務相對便利、成本低。

▲▼ 中華港澳之友協會今舉辦的「在台港澳人士生活分享會」，特地邀請旅台港人恩主公醫院副院長蔡卓城、美食旅遊記者黃愷晴、奧寶科技公司客服工程師周凱欣，以及旅台澳人GELEE服裝品牌創辦人梁敏婷 。（圖／記者任以芳攝）

▲旅台澳人梁敏婷成為台灣媳婦 。（圖／記者任以芳攝）

旅台澳人梁敏婷17歲就來台讀書，衝破語言障礙後愛上台灣這塊土地。14年來，她在台灣讀書，創立自己服裝品牌，並且成為台灣媳婦，生下一對可愛雙胞胎。

談到在台灣生活故事，梁敏婷打趣的說，相較澳門比較傳統，大部分都是請「月嫂」到家裡做月子，台灣月子中心服務真的很好，吃得很飽又豐富，還有醫生直接進駐，感覺很安心。

談到「反送中」風波後，香港向外移民人數大幅增加，其中台灣是港人移民選項之一。身為旅台大前輩的梁敏婷則是建議，「到新的地方重新開始，一定會有失敗可能性，必須想清楚從自己有什麼拿手技能，增加成功機會。」

周凱欣說，「確實有很多香港朋友詢問台灣生活狀況，但大家不是『逃避』某些問題。不管去哪一個新地方一樣有問題，之後又要逃走嗎？」就她認識的移民來台的港人都是經過深思熟慮，希望為台灣貢獻自己一份心力。

談到港人來台條件嚴苛，周凱欣則說，希望網路聲音可以停下來思考，比畢竟台灣政府要對人民負責，批核港人來台的資格有一定程序。

最後，她也提醒想來台的港人，「自己要為自己決定負責」，畢竟在不是土生土長地方長期生活，對所有人來說不是簡單的事。「如果不是真的喜歡台灣，而是某些原因來，你終究會離開。」

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