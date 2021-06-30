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港國安法週年／通過即執行　北京出手「一國兩制」愛國才可治港

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,投票,拍手。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸2020全國人大會議授權常委會制定港版《國安法》。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／台北報導

大陸全國人大常委會2020年6月30日通過港版《國安法》，公佈後隨即生效執行，至今已滿週年，確保「一國兩制」中「一國」的最高指導原則，強調要「愛國愛港者治港」。同時，也使得陸港矛盾下出現的分離主義者，不再有使兩地間漸行漸遠的舞台及發揮空間。

▲香港929遊行，示威者在警察總部前對峙，警方開催淚彈驅離人群。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港反修例運動抗爭造成社會動盪。（圖／記者黃彥傑攝）

香港部分民眾自2014年起的「佔中」（佔領中環）行動開始，一方面向政府訴求「真普選」，一方面藉由抗爭活動，期盼能從「一國兩制」中取得更多自治權。緊接著雨傘革命的出現，讓港府開始出現極大壓力，最終於反修例街頭抗爭運動下，形成港府與民間的嚴重對立衝突。

為避免香港事態繼續擴大，北京中央政府決定出手整治，遂於第十三屆全國人大常委會第二十次會議閉幕時，以162票表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（港版國安法），經由大陸國家主席習近平簽署後公佈，並於公佈之日起施行。

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲香港國安法通過即施行，確保愛國愛港者治港地位。（圖／路透）

外界分析，香港《國安法》的火速通過施行，主要在於重新確立「一國兩制」被遺忘的基礎意涵，也就是兩制下必須以一國為尊。此前，不少港人多抱持著大陸前國家領導人鄧小平提出的「港人治港、50年不變」，期盼可以在不同制度下，藉此多爭取更多自治權。

不過，鄧小平曾於1984年在北京會見香港各界代表時明確表示，「所謂的愛國者就是，尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。只要具備這些條件，不管他們相信資本主義，還是相信封建主義，甚至相信奴隸主義，都是愛國者。我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國，愛香港。」

其後，中共中央總書記習近平也在2017年舉行的十九大全國代表大會中重申，「堅持以愛國者為主體」的「港人治港、澳人治澳」精神。

▲▼香港國安法全文出爐，港府23:00刊憲生效。（圖／香港政府）

▲香港國安法全文出爐後，港府於當晚刊憲生效。（圖／香港政府）

「愛國愛港者治港」正是北京當局在實踐「一國兩制」體制下的基礎，然而，港府光靠香港《基本法》無法在港民抗爭前站穩腳步，因而催生香港《國安法》，重新強調中央政府需要建立的「一國兩制」精髓。

香港《國安法》施行至今已屆滿一年，港府按《國安法》成立國安委，除港府一線主管外，中央直接任命的香港中聯辦主任駱惠寧也以國家安全事務顧問的身份列席國安委會議，強化國家意識。此外，港警國安處也依據《國安法》行動，陸續將違法的「泛民」人士拘捕審理，也因此導致出刊26年的《蘋果日報》宣布停刊。

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