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台中婦確診後狂咳五周　一查竟是合併「會走路的肺炎」

▲台中37歲婦確診後狂咳五周，一查竟是合併「會走路的肺炎」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中37歲婦確診後狂咳五周，一查竟是合併「會走路的肺炎」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎痊癒後，如果久咳不癒，除可能是長新冠後遺症之外，也要當心可能是感染黴漿菌。台中烏日林新醫院就收治一家6口病患確診，其中37歲的尹小姐出院後不停咳嗽5周，進一步追查才發現，經抽血檢驗確認感染俗稱「會走路的肺炎」的黴漿菌，接受3天抗生素治療，咳嗽立即改善。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清分析，臨床實際發現，新冠肺炎確診者如果合併黴漿菌感染，恐會讓「長新冠」咳嗽症狀更加延長。37歲的尹小姐是輕症確診者，在5月中確診之前，就有輕微咳嗽的徵兆，沒想到確診後反而變得更嚴重，一整天都在咳嗽，甚至引起頭暈頭痛，一度以為是新冠肺炎後遺症，咳了將近五個禮拜，才到烏日林新醫院過敏氣喘科門診，經抽血檢驗確認黴漿菌感染，接受3天抗生素治療，咳嗽立即改善。

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▲台中37歲婦確診後狂咳五周，一查竟是合併「會走路的肺炎」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲1歲娃確診又染黴漿菌反覆高燒住進專責病房　醫赫見「家族6口」都中。（圖／記者游瓊華翻攝）

但不僅尹小姐染疫，她的老公、小孩、還有大哥、大嫂跟姪子一家也在6月接連確診，其中姪子年僅1歲半，持續燒燒退退一個星期，也住進烏日林新醫院COVID-19專責病房，依據抽血及X光片報告，才發現原來不只罹患COVID-19，更合併黴漿菌感染，給予抗生素治療，小朋友的體溫就恢復正常。

▲台中37歲婦確診後狂咳五周，一查竟是合併「會走路的肺炎」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲尹小姐的姪子年紀1歲半，肺部有輕微發炎情形。（圖／記者游瓊華翻攝）

賴永清表示，黴漿菌號稱「會走路的肺炎」，傳染力極強，屬「非典型呼吸道感染」，主要透過咳嗽或打噴嚏產生的飛沫來傳播。大部分感染黴漿菌後，潛伏期約1～4週，症狀常以咳嗽為表現，很容易久咳不癒，尤其超過2～3週會合併發燒、喉嚨痛，沒有症狀的人也可能在鼻腔或喉嚨帶有此菌；一般來說不會嚴重到需要住院，但是根據《Cureus醫學科學雜誌》文獻報告，COVID-19合併黴漿菌感染時，死亡率將會上升2倍以上、使用呼吸器的機會上升3.91倍及延長住院時間。

賴永清也建議，如果新冠肺炎確診後仍有久咳未癒，持續發燒，或是症狀超過一星期都没改善，就應該考慮是否有合併感染。醫師會先以一般以臨床診斷為主，輔以血液或X光檢查，揪出黴漿菌或其他合併合併感染，終結久咳不癒。

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