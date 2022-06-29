快訊／Novavax疫苗預計7／8開打！　可供第1~4劑接種

▲諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，將於明(30)日上午抵達桃園國際機場，本批效期至今(2022)年9月30日。指揮官陳時中表示，今天原訂有多批不同疫苗要來，但礙於文件問題，明天只有首批Novavax抵台，預計在一週內完成封緘檢驗，7/8開打。

指揮中心進一步說明，有關Novavax COVID-19疫苗之運用，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種（也就是所謂第3、4劑），每劑須接種0.5ml。

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指揮中心指出，我國業於前(2020)年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去(2021)年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。

Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。由於次蛋白疫苗一般而言比BNT或莫德納等mRNA疫苗副作用較低，莊人祥建議若有些民眾尤其長者對於施打一劑覺得會怕怕的話，也許可以選擇Novavax。