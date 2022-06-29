全球首國！英猴痘破1000例確診　官員警告未來數周：繼續攀升

▲猴痘疫情擴大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國衛生安全局（UKHSA）28日於官網公布，上周新增166例猴痘（monkeypox）病例，英國境內累計確診來到1076例，成為猴痘疫情中首個突破1000例的國家。

英國衛生安全局每周二及每周五都會發布猴痘疫情相關報告，28日更新的報告中指出，英國自今年5月6日以來證實出現第一例猴痘確診病例，至今已近2個月，截至6月26日，確診病例已增加至1076例，其中27例在蘇格蘭、5例在北愛爾蘭、9例在威爾斯、1035例則在英格蘭。其中英格蘭地區的病例其中在英國首都倫敦。

英國衛生安全局事件應變主任瑪奇（Sophia Makki）博士表示，英國猴痘病例持續增加中，「我們預期在接下來幾天到幾個禮拜，確診病例會繼續攀升。」

瑪奇提醒今年夏天若參加大型聚會，或與新的性伴侶發生關係，請務必對任何可能與猴痘相關的徵兆提高警覺，以便能儘早篩檢，防止疫情擴大傳播。她指出目前大多數病例的都是同志男性、雙性戀或與男性發生性關係的人；然而，「任何與有相關病症者有親密接觸的人，都會大幅提高染疫風險」，她也提到若擔心已感染猴痘，不要去參加聚會，也不要與朋友碰面或和別人發生性關係，應待在家中聯絡當地專業機構尋求指引。

英國通報首例猴痘確診以來，全球非猴痘流行區已有超過40國通報病例，全球累計逾4300例確診，英國突破1000例居首位，德國838例第二，西班牙736例第三。