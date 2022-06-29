南美館地獄展再推「限定孟婆湯」！網笑：喝完忘記付錢就走了

▲南美館殭屍展再推出期間限定版的創意飲品「孟婆湯」。（圖／翻攝自臺南市美術館 Tainan Art Museum﻿）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展覽，因宣傳文中的殭屍照十分逼真，在宣傳期間就引發廣大的討論，展覽開放參觀自今，也吸引非常多民眾前往朝聖。現在館方又與南美春室The POOL共同推出期間限定飲品「孟婆湯」，也就是古代民間傳説陰曹地府中孟婆所做的神湯，趁熱打鐵的行銷創意引網大讚。

南美館在臉書發文公布，地獄展推出限定飲品「孟婆湯」，雖然有著特別的名字，但其實就是芒果冰搖美式​。館方也介紹飲品口感，「剛喝到會有微苦、微酸、甜感，最後吃到芒果果肉香甜在口中發散。​」而飲品的照片上方縈繞著煙霧，彷彿真是能讓人忘記一切的「孟婆湯」。

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南美春室The POOL也在臉書解釋，其實此飲品並不會冒煙，拍攝是因加入乾冰導致，若民眾有拍照需求也可主動告知需加乾冰，拍完照將乾冰撈出後即可飲用。並感性寫道，「開蓋後冒起一縷煙霧，如人生僅一次漫長又短暫的過程。」

特製孟婆湯曝光後，也讓許多網友大讚宣傳手法十分有創意，許多人也幽默回應，「這個文案好強，我好愛」、「喝完是不是就可以不用上班了」、「超讚！台灣的文創越來越優秀了」、「我喝了可以忘記今年幾歲嗎？」「客人要先買單，不然喝完就忘了塵事」、「好想喝看看」、「真的很有創意欸」、「合作宣傳，絕了！」還有人笑說「結果喝完忘記付錢就走了。」