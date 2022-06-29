包養嫩妹誆「一個月給35K」無套騙砲　假律師床戰後秒落跑

▲台北一江姓男子在TINDER上謊稱自己是律師，以「一個月給3萬5無套做8次」的包養條件，騙受害女子出來床戰，事後卻消失不付錢。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一江姓男子假扮律師，上TINDER向女網友美美(化名)提出包養條件，誆稱一星期只要讓他無套2次，每個月就給她3.5萬零用錢，金額還可看技巧再提高，美美因而答應在情人節和江男上旅館床戰，想不到上完床，江男立即藉故消失，還封鎖美美，美美發覺被騙後憤而提告，江男只好拿出10萬和她和解，經台北地院審理，依詐欺罪處江男有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，並緩刑3年。

江男於2019年12月在交友軟體TINDER上自稱律師，認識網友美美，2人互加LINE，江男在LINE上以暱稱「VANNESS」向美美提出包養條件：「一個禮拜陪我兩天，然後我希望無套，但是不內射，一個月3萬5零用錢，暫定這樣，再看看你技巧提高」等語。

美美信以為真，2020年情人節晚上7時許，和江男相約前往大安區忠孝敦化一家商務旅館開房間，兩人床戰過後，江男誆稱要帶美美到附近Zara買衣服，順便將錢匯給她，卻趁美美在試衣間時逃之夭夭，還封鎖美美斷聯，一毛錢都沒付，美美發現受騙後憤而報警。

全案審理時，江男坦承犯行，法官核對2人對話紀錄、旅館發票、監視器紀錄等證據，認為江男確證罪鑿，審酌江男從事金融業，月薪約4至5萬元，並已賠償10萬與美美和解，依詐欺罪判江有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，並緩刑3年。