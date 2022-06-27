外送味噌湯159元！她打開驚「被強迫中獎」　網揭詐騙內幕

▲外送員突然進到原PO店內送餐。（圖／翻攝自爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台相當方便，可是竟有人利用這個詐騙？一名女網友表示，先前突然有外送員送餐到她店內，朋友付了159元，她原以為是對方叫的餐點，但事後2人才發現根本沒人訂外送，且裡面只放了一碗35元的味噌湯，讓她們相當傻眼。PO文一出隨即掀起熱議。

「強迫中獎的味噌湯！」原PO在臉書「爆料公社」發文表示，昨（26）日晚上6點多，她和朋友在店裡面聊天，期間她在接洽客人的時候，突然有一名熊貓外送員走進來，2人都以為是對方叫了外送，朋友見狀就上前幫忙付了159元。

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▲原PO碰到「強迫中獎的味噌湯」。（圖／翻攝自爆料公社）

但客人離開後，原PO和朋友才驚覺2人都沒有訂餐，紙袋裡也沒有附發票。事後聯絡外送客服沒有回應，打給店家則說是外送的問題，讓2人相當傻眼，「一碗味噌湯原價35元，這杯159元…還是強迫中獎的？而且送錯了，外送人員應該要回來拿不是嗎？」

不少網友看到後留言表示，「送來不會說是誰叫的嗎？熊貓應該看的到訂的人的姓名呀！都沒核對嗎？」、「很明顯不夠警覺…所有資料都空白的不應該收才對」、「不是送錯，上面沒單號！這是詐騙，自己買來賣你，有監視器就查車號報警」，也有人察覺到上面取餐方式是外帶自取，並不是外送，「被騙了吧！外帶自取欸，應該是主餐吃完剩下湯，拿湯再去騙人，把主餐的錢賺回來」、「取餐方式是外帶自取不是外送餐，可能把主餐拿走隨機找人付錢」。