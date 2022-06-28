綠議員要黃珊珊「氣魄好點請辭」　 一句話惹議場大笑

▲台北市副市長黃珊珊赴議會進行專案報告，說明行政不中立爭議。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊近來爆出行政不中立的質疑，利用公務行程助民眾黨參選人增加曝光機會，28日被議會要求列席備詢。民進黨議員洪健益質詢時說，如果你真的要參選台北市長，氣魄好一點，找個時間點斷掉（請辭），「我看好你，最有機會坐二搶一，跟民進黨提名人有機會，希望你加油」，讓議場哄堂大笑。

洪健益說，跟黃珊珊同事十幾年，應該不是屬於會喜歡搞小動作的人，但己所不欲勿施於人，「不要整天民眾黨要拿著支持妳對外開砲，還不是等於傷到妳？」，辭不辭職他沒有意見，但希望要有一個明確的決定。

洪健益問到，為什麼跑的公開行程，民眾黨的候選人都會知道？很矛盾，黃珊珊現在支持度比陳時中高、與蔣萬安不相伯仲，民調算很高，所以這些民眾黨小雞每個人都要依附妳。

洪健益接著問，為什麼你的行程他們會不知道？黃珊珊說，有公開行程跟非公開行程，如果是考察會議就是列為不公開，如果大家認為我們去外面的行程都要公開的話，都會通知選區議員，也歡迎選區議員一起來關心。

洪健益說，這份報告書寫得很好看，但真的笑死人，當作議員都不會選舉？對此，黃珊珊回應，同仁就是陳述事實，以後會在現場做一些注意或檢討。

洪健益接著表示，如果你真的要參選台北市長，氣魄好一點，找個時間點請辭，「我看好你，最有機會做二搶一，跟民進黨提名人有機會，希望你加油」。

