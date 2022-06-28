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全職媽身材走山婆婆狂唸超崩潰　小姑一招神救援網友大歪樓

▲▼補身湯,婆媳（圖／取自Pakutaso）

▲婆媳問題向來難解，經常在網路上掀起網友討論。（圖／取自Pakutaso）

消費中心／綜合報導

婆媳問題向來難解，近期「爆怨公社」一全職媽分享自己穿太辣遭婆婆唸、產後身材走山婆婆也唸，讓她崩潰超想離婚，所幸不只另一半力挺，決定要搬出去住，連小姑也與她站同一陣線，偷偷透露身材變好的神物，一起振作變美，雖為抱怨文但有神隊友的Happy Ending，緩和了網友的憤慨，紛紛歪樓敲碗：「求連結」。

▲▼全職媽身材走山婆婆狂唸超崩潰　小姑一招神救援網友大歪樓。（圖／翻攝自網路）

▲網友歪樓敲碗問連結。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

爆怨公社網友表示自己婚前身材算很好，沒有多餘贅肉，因此結婚前婆婆就經常在老公耳邊嚼舌根子說：「沒化妝是不是會要她的命？穿衣服還露出肚子以後一定會討客兄」，想不到產後胖了一圈沒信心穿上露肚裝，婆婆卻對她碎唸，小心老公變心、要她多學學小姑，生完還是愛打扮像沒生過一樣。

就在她向小姑訴苦時，才知道原來小姑生完也是有游泳圈沒消，只是穿了特殊的褲子讓那團肉藏了起來，小姑說沒讓婆婆知道是因為婆婆會唸她亂買東西，因此她向老公撒嬌也買了一件，順利穿回以前的緊身衣和小短褲。

▲▼全職媽身材走山婆婆狂唸超崩潰　小姑一招神救援網友大歪樓。（圖／翻攝自網路）

想不到婆婆又發作，碎唸「當媽的人了穿那麼貼的衣服，怕人家不知道妳在賣的嗎」讓她理智斷線，氣得想和老公離婚。所幸，一直看不下去小姑和老公這次都力挺，神隊友更決定月底前要搬出去住，搞得婆婆一哭二鬧怪她搶走兒子、教壞女兒，讓她開始煩惱害大家難做人，不知如何是好。

想不到網友紛紛歪樓回應：「女人何苦為難女人，偏偏這種事一直發生著，不過我也好想知道是什麼褲子」、「求褲子連結」、「辛苦你了！真想知道褲子哪裡買的？」、「褲子連結+1」、「嫂子對不起，我們都想買褲子」。

▲▼全職媽身材走山婆婆狂唸超崩潰　小姑一招神救援網友大歪樓。（圖／翻攝自網路）

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