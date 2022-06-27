房仲闖入房間「掀被子」痛毆男租客！女友躲旁邊崩潰：我沒穿衣服

▲房仲闖入租客房間，掀開被子不斷毆打，當時租客的女友躺在床上，且沒穿衣服。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

重慶市一名陳姓男子與女友在外租屋，沒想到22日碰上恐怖事件，4名房仲突然在未經允許的情況下闖入房間，掀開被子後不斷毆打他，離譜的是陳男的女友就睡在一旁，而且「身上沒穿衣服」，隱私遭到侵犯，讓他相當生氣。

綜合陸媒報導，陳男指控，他22日與女友在租屋處睡覺，門外突然傳出劇烈敲門聲，接著有4名仲介人以「催繳房租」為由闖入，儘管告知對方「我不續租了」，4人仍沒有離開，甚至推倒放在門口的鞋架，把鞋子都丟到外面。

離譜的是，站在最前面的董姓房仲看到陳男躺在床上，立刻跑過來將被子掀開，朝著陳男不斷毆打，而當時陳男的女友躺在床上，且沒有穿衣服，被子突然被掀開，讓陳男女友嚇得喊出聲。

▼陳男相當不滿，女友沒穿衣服躺在床上，房門卻突然被打開，房仲還掀開被子。（圖／翻攝微博）



警方逮捕掀被打人的董姓房仲，也將陳男帶回調查，後續分別依法裁罰500元（人民幣，下同，約新台幣2,215元）及100元（約新台幣443元）的行政罰鍰。

對此，董姓房仲則說，當時因為燈光昏暗，沒發現陳男的女友裸體躺在一旁，貿然掀被子的確有錯，但他「被套路了」，因為陳男當時躲在房內，隔著房門瘋狂辱罵、人身攻擊，故意將他激怒，引誘他做出偏激的行為，再偷偷打開手機錄影。

董姓房仲表示，經過員警的協調，他已經答應退還押金、租金，但陳男拒絕提議，要求公司給予5萬元（約新台幣22萬元）的封口費，否則會上網公開遭毆影片。