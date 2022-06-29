Google證實：「Hangouts」將在11月正式淘汰！相關紀錄會自動保存

▲Hangouts將在今年11月全面停用。（圖／翻攝自Google官方部落格）



實習記者林郁婷／綜合報導

Google又一款經典App即將走入歷史！官方證實，曾是Android內建軟體、負責提供視訊與訊息對話的「Hangouts」，將在11月正式淘汰，改以Google Chat取代，但相關紀錄都會自動保存，所以安卓用戶不需太過擔心！

根據Google官方部落格表示，Hangouts將於2022年11月起全面停用，即日起當用戶進入Gamil或相關Hangouts程式內時，都會被要求轉用Google Chat進行對話，但紀錄都會自動保存，使用戶將無縫銜接，而Gamil內建的Hangouts也將在7月升級為Google Chat。

據了解，Hangouts早期一度是Android預設的內建軟體，主要提供視訊服務及訊息對話，後來在2017年被Google拆分為Google Chat與Google Meet兩個產品，前者以文字對話為主，後者則是以視訊為主，導致夾在中間的Hangouts如今面臨淘汰危機。

Google強調，Hangouts升級為Google Chat，開闢了更好、更新的服務，像是多位用戶可以透過並排編輯文檔、幻燈片或表格，在通話的同時完成作業，之後也會與Gamil、Meet等軟體進行整合。