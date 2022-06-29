　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google證實：「Hangouts」將在11月正式淘汰！相關紀錄會自動保存

▲▼Hangouts將在今年11月全面停用。（圖／翻攝自Google官方部落格）

▲Hangouts將在今年11月全面停用。（圖／翻攝自Google官方部落格）

實習記者林郁婷／綜合報導

Google又一款經典App即將走入歷史！官方證實，曾是Android內建軟體、負責提供視訊與訊息對話的「Hangouts」，將在11月正式淘汰，改以Google Chat取代，但相關紀錄都會自動保存，所以安卓用戶不需太過擔心！

根據Google官方部落格表示，Hangouts將於2022年11月起全面停用，即日起當用戶進入Gamil或相關Hangouts程式內時，都會被要求轉用Google Chat進行對話，但紀錄都會自動保存，使用戶將無縫銜接，而Gamil內建的Hangouts也將在7月升級為Google Chat。

據了解，Hangouts早期一度是Android預設的內建軟體，主要提供視訊服務及訊息對話，後來在2017年被Google拆分為Google Chat與Google Meet兩個產品，前者以文字對話為主，後者則是以視訊為主，導致夾在中間的Hangouts如今面臨淘汰危機。

Google強調，Hangouts升級為Google Chat，開闢了更好、更新的服務，像是多位用戶可以透過並排編輯文檔、幻燈片或表格，在通話的同時完成作業，之後也會與Gamil、Meet等軟體進行整合。

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
雨彈狂炸！竹山交流道馬路淹成泥流　汽車卡路中
慶富獵雷艦詐貸案定讞　陳慶男遭重判25年確定
光電老闆摩鐵激戰13次被抓包！　判賠正宮1000萬
私吞研究專利　台大、北醫明星教授夫妻被約談調查
板橋19黑衣人砸店開槍！　遭對方反擊19歲男中彈
只喝桶裝水！29歲男和妻子「5年後雙雙罹肝癌」　醫曝主要8症
跳票20億遭搜索　董事長住處驚見「愛馬仕堆成山」
快訊／外交部同仁宿舍墜樓意外！　男倒臥大門前無生命跡象
快訊／北投公寓火警！火舌吞頂樓　大量黑煙竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LG閨蜜機月賣800台　再推「畫架電視」主打家居美學設計

Google證實：「Hangouts」將在11月正式淘汰！相關紀錄會自動保存

1元抽iPhone、MacBook　蘋果經銷商推周年優惠

語音專區、群聊功能登場　Facebook「社團」新增四大功能

通訊軟體太方便　Whoscall調查：年輕人「電話恐懼症」比例高

把照片變影片！iPhone隱藏功能+1　用「原況照片」一鍵搞定

想買iPad再等等　外媒：蘋果秋季將更新3款新品

iPhone 14 Pro獨有新功能！　渲染圖搶先曝光

5G相關晶片研發未達預期　分析師：2023年iPhone將續用高通晶片

比iPhone 11更熱賣！爆料：iPhone 14「這型號」將成為下代神機

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

LG閨蜜機月賣800台　再推「畫架電視」主打家居美學設計

Google證實：「Hangouts」將在11月正式淘汰！相關紀錄會自動保存

1元抽iPhone、MacBook　蘋果經銷商推周年優惠

語音專區、群聊功能登場　Facebook「社團」新增四大功能

通訊軟體太方便　Whoscall調查：年輕人「電話恐懼症」比例高

把照片變影片！iPhone隱藏功能+1　用「原況照片」一鍵搞定

想買iPad再等等　外媒：蘋果秋季將更新3款新品

iPhone 14 Pro獨有新功能！　渲染圖搶先曝光

5G相關晶片研發未達預期　分析師：2023年iPhone將續用高通晶片

比iPhone 11更熱賣！爆料：iPhone 14「這型號」將成為下代神機

桂綸鎂屢傳情變「需要獨處時間」　交往戴立忍18年：順序或有調整

第二主場挑戰大馬賽4連霸　戴資穎：沒有期待，我會盡力去打

雨彈狂炸！南投竹山交流道馬路一度淹成泥流　汽車卡路中動彈不得

斗六警員頂大太陽賣力踩電動腳踏車　超暖原因曝光

新莊人歡呼！「塭仔底溼地公園」戲水池7／1免費開玩　還有溜冰場

吃一圈驚呆無雷！全場推爆「台北最頂1夜市」：白天攤販也厲害

TOYOTA新油電休旅7／1正式發表　外型結合RAV４、C-HR特色！

疫情不停歇　南消七大隊強化救災救護技能演練

瑞芳無名紅豆餅小攤默默飄香半世紀！泥粒口感特飽嘴、還有菜脯米

慶富獵雷艦詐貸案定讞　陳慶男遭重判25年確定

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

3C家電熱門新聞

iPhone 14 Pro獨有新功能！　渲染圖搶先曝光

爆料：iPhone 14「這型號」將成為下代神機

小螢幕高規格！爆料：iPad mini 7將有一大重點更新

3年舊iPhone想換機　iPhone 14 Pro五大革新升級有感

通訊軟體太方便　Whoscall調查：年輕人「電話恐懼症」比例高

想買iPad再等等　外媒：蘋果秋季將更新3款新品

Apple Watch Series 8獨有功能曝光　外媒：今年底前發布

iPhone螢幕全黑「資料怎轉出？」　網曝1招

5G相關晶片研發未達預期　分析師：2023年iPhone將續用高通晶片

iPhone隱藏功能　忘記錄影也能將照片變影片

HTC新機來了！宏達電新品發表　將推「最方便登入元宇宙」的載具

暑假解鎖！ET小編公開三大旅遊關鍵字

HTC元宇宙手機「Desire 22 Pro」登場！售價11990元、7/1起開賣

1元抽iPhone、MacBook　蘋果經銷商推周年優惠

更多熱門

相關新聞

Google街景見裸身開啪！情慾座標2萬人狂搜

Google街景見裸身開啪！情慾座標2萬人狂搜

「亞馬遜雨林」今天突然衝上Google搜尋趨勢第一名！原來是因為搜尋該街景，竟會出現「激戰現場」，360度全景火辣照讓人頓時語塞。消息曝光以後，不少網友都紛紛搜尋並直呼，「很X北，無碼」、「好奇心驅使下，360環景太可怕了」、「我比較佩服發現的那個人」。

Google密碼管理員更新　更接近「無密碼」時代

Google密碼管理員更新　更接近「無密碼」時代

Google創辦人布林又離婚　2.79兆財產分割引關注

Google創辦人布林又離婚　2.79兆財產分割引關注

行動貝果「AI論壇」29日登場！邀Google、Yahoo專家打造數據時代

行動貝果「AI論壇」29日登場！邀Google、Yahoo專家打造數據時代

Google工程師爆AI有知覺像7、8歲小孩

Google工程師爆AI有知覺像7、8歲小孩

關鍵字：

GoogleAndroidHangoutsGoogle ChatGamilGoogle Meet

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

理科先生「前妻成名後變了」！

8死輪胎行怪手昨拆除…陳爸爸悲看化為平地

國家警報響了！3區防劇烈大雷雨

機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

更多

最夯影音

更多
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面