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Google密碼管理員更新　更接近「無密碼」時代

▲Google密碼管理員將更接近無密碼。（圖／取自9to5google）

▲Google密碼管理員將更接近無密碼。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

近期科技巨頭都在著手研究要如何取代傳統密碼，包含蘋果、Google、微軟等廠商都有傳出相關的規劃，在那之前，Google密碼管理器搶先開始提供「設備​​加密」，只有用戶自己才能看到自己的密碼，Google不再擁有解讀密碼的金鑰。

根據外媒9to5google報導，位於passwords.google.com和 Chrome 內部的 Google密碼管理器提供「標準密碼加密」，用於訪問密碼的加密密鑰安全地存儲用 的 Google 帳戶中。Google 使用此密鑰解密密碼。

而新的「設備加密」使得自己的密碼儲存在裝置上，並且透過特別方式封存，需要用戶的「專屬密碼」，例如指紋、PIN 等才能解鎖， Google 不再擁有加密密鑰，該密鑰現在以安全的方式存儲在用戶的設備上。

Google 表示，設備上的加密一旦設置就無法刪除，並且可以在多個設備上啟用，也就是可以將手機當作密碼的鑰匙，只要有紀錄在密碼管理員的密碼，網站、App等都能透過指紋解鎖等方式登入。在新設備上訪問密碼只需要登錄到您的 Google 帳戶，並且在 Chrome 中啟用同步。

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