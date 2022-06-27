恐怖影片曝！哥倫比亞鬥牛場看台倒塌觀眾奔逃　4死70人重傷

WATCH: 4 killed and about 70 injured after a part of a stand collapsed at a bullring (during bullfight) in the town of El Espinal, Colombia pic.twitter.com/0AYLmLJWIx — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 26, 2022

文／中央社波哥大26日綜合外電報導

哥倫比亞官員指出，哥國中部一座鬥牛場的觀眾看台今天發生倒塌事故，造成至少4人喪命，另有70人受重傷。

▲哥倫比亞鬥牛場看台突然倒塌。（圖／翻攝推特）

這起事故發生於哥倫比亞中部城市艾斯皮納（El Espinal），托里馬省（Tolima）省長歐洛斯柯（Jose Ricardo Orozco）在事發後告訴當地電台：「目前有4人死亡，分別是2名女性、1名男性和1名孩童。」

▼觀眾奔逃。（圖／翻攝推特）

社群媒體上流傳的照片可以看到，鬥牛場其中一邊的三層樓高木造觀眾看台倒塌，數十人因此墜落到地面。

歐洛斯柯提到：「約有30人受重傷…這是初步通報。」他還說，緊急救難人員仍在把傷患送到附近醫院接受治療。受傷數字後增加至70人。