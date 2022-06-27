哥倫比亞鬥牛場看台「海嘯式倒塌」　暴增至6死200傷



WATCH: 4 killed and about 70 injured after a part of a stand collapsed at a bullring (during bullfight) in the town of El Espinal, Colombia pic.twitter.com/0AYLmLJWIx

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 26, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

哥倫比亞中部城市艾斯皮納（El Espinal）26日發生鬥牛場看台倒塌事件，現場逃避不及的觀眾慘遭重壓，死傷人數已暴增至至少6死200傷。





▲鬥牛場看台如海嘯一般向前撲倒，許多觀眾都被吞噬其中。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，事發當時許多民眾來到距離首都波哥大西南部100英里（約 公里）外的艾斯皮納看鬥牛，卻突然發生看台倒塌，已知死亡人數迅速攀升至6人，200名傷者中有10人重傷。

▼觀眾死裡逃生。（圖／翻攝推特）

目前尚不清楚造成看台倒塌的原因，由於現場過於混亂，詳細原因也還未透露。托里馬省（Tolima）省長歐洛斯柯（Jose Ricardo Orozco）在事發後告訴當地電台：「死者中已知有2名女性、1名男性和1名孩童。」



