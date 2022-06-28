身分證後2碼=現折金額！薔薇派折扣活動「一片00哀號」：哭啊

▲薔薇派推出折扣活動。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

從台中發跡的甜點店「薔薇派」於1968年創立，堪稱台灣派點界始祖，近日推出活動「身分證後2碼就折扣幾元」，結帳時只要出示有身分證字號的證件，後2碼就是現折金額。就有網友分享活動，意外引發熱論，不少人哭笑不得，「我是00……」、「10路過」、「01……這是整人嗎？」

這位網友在PTT的Lifeismoney板上發文，「薔薇派 減身分證字號後兩碼的金額」，貼出薔薇派在官方LINE上傳的活動訊息，只見活動為6月26至7月1日共6天，這6天內，只要到實體門市買派（包含百貨、高鐵站內櫃位），出示身分證、健保卡、駕照等證件，就能折扣身分證字號後2碼的價格。

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要注意的是，一定要盒裝任選6片或10片的規格，每人僅限購兩盒，不接受預訂和外送。原PO就試算了一下，「如果40元的買一盒6顆=240-99（假設身分證字號）」，那一盒就是141元，「平均一顆23.5，也接近打五折。」

貼文一出，意外引發熱論，就有不少人卻爆出哀號，「我是00……」、「01表示……」、「哭啊！才60」、「10路過」、「我也00 QQ」、「03 QQ」、「01……這是整人嗎」、「01飄過」、「我06，只好省起來」、「03好傷心」、「我家一個00，一個02，另一個16，只能放棄」、「我身分證末三碼都是0……」

▲個位數網友紛紛哀號。（圖／翻攝自PTT）

底下也有許多「幸運兒」也跟著殘念，「我89，可是分店好遠」、「我是99……突然覺得想買」、「好爽，我99，但宜蘭沒有，X」、「我99但嘉義沒有店……」、「97，但附近沒得買，殘念」、「97，但沒門市啊！」