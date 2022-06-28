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遭空姐妻控外遇護理師　PTT「陽明醫哥」：她想耍手段

▲▼PTT紅人陽明醫哥遭妻子控訴劈腿。（圖／當事人提供）

▲PTT紅人陽明醫哥遭妻子控訴劈腿，28日回應認為妻子是在耍手段，目前不方便回應交給司法。（圖／當事人提供）

記者許權毅／台中報導

部桃張姓小兒科住院醫師、網路論壇PTT名人「陽明醫哥」，遭前空姐妻子控訴外遇同科護理師，甚至汙衊妻子跟別人有染，目前已經跟小三同居，對於小孩張男竟說「一起去自生自滅」。對前述指控，張男28日表示，跟妻子的問題都交給律師處理，認為妻子是在法律上站不住腳想耍手段，其他不方便回應，靜待司法處理。

張男妻子Nova淚訴，2017年2人生下小孩後，原本是為了女兒要轉當小兒科醫師，到了部桃後卻愛上護理師小三，甚至現在多次出雙入對，Nova委託徵信社調查後，把證據蒐集齊全，對張男跟小三提告侵害配偶權。

面對張男說自己是在耍手段，Nova氣憤表示，「耍手段？被霸凌欺負的人公諸於世就是耍手段了，不然要默默被欺負一輩子嗎？要我女兒本來能獲得的栽培資源，都轉移到那小三的錦衣玉食身上嗎？我就看他怎麼讓我站不住腳。」

張男為網路論壇PTT紅人「陽明醫哥」，曾在網上多次跟網友開戰而紅，經典語錄包含「高雄淹水我超爽」、「什麼憂鬱症都騙人的啦，根本不存在這種疾病」、「我國立前10名畢業，要嗆聲前先看你拿幾次書卷？」等等。

▲▼陽明醫哥遭妻子爆料劈腿，甚至出口汙辱妻子。（圖／當事人提供）

▲PTT紅人陽明醫哥嗆妻子，就去過寡婦生活吧。（圖／當事人提供）

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