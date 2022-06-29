醉男伸手進獅籠自拍　左臂慘被咬出大洞！血肉模糊下場曝

1/2 Un león le mordió el brazo a un hombre que intentó tocarlo en el parque El Picacho, en la capital del país.#UneNoticias #Sucesos pic.twitter.com/1aIIfdkTu5 — UNE TV (@UneTvHn) June 28, 2022

▲影片可能引起不適，請斟酌觀看

記者張靖榕／綜合外電報導

宏都拉斯埃爾皮卡喬（El Picacho）動物園日前發生一起恐怖事故，一名喝了酒的男性遊客大膽將手伸進獅籠內想和獅子自拍，沒想到下秒被一口咬住左臂，雖然最終脫困，但左大臂一整塊肉被咬下，變成一圈血肉模糊的洞。緊急送醫後院方表示會盡力搶救，但男遊客可能面臨被截肢的命運。

宏都拉斯「La Tribuna」報導，該名男性遊客26日下午和家人到動物園野餐遊玩，他因為想和獅子近距離自拍，竟然把左手伸進獅籠內，隨即慘遭獅子大口咬住左手。

▲▼醉男被獅子教訓。（圖／翻攝推特）

事件立刻引起遊客驚慌，許多人在獅籠另一側不敢靠近，另一名遊客錄下影片，只見男子被獅子咬到整個人蹲低站不起來，人獅拚命拉扯，但他的左臂仍被獅子緊咬住。

男遊客被救出後立即送往醫院，一名陪同進入醫院的家屬透露，他當時有喝酒。由於情況嚴重，醫院聯絡專家並準備手術房，遲至27日凌晨一點才得以進行手術，由於男遊客手臂肌腱、肌肉嚴重撕裂，靜脈損傷更加嚴重，院方表示雖然會積極治療，但男遊客很可能保不住手臂必須截肢。