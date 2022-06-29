不斷更新／高雄、苗栗首長人選到位　藍綠全台22縣市佈局搶先看

身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，如今隨著疫情趨緩，以後將不固定主持每日記者會，也讓他代表民進黨參選台北市長的傳言再起，而可能提名時間點更遭指為綠營7月17日全代會前後。陳時中20年好友藥師公會理事長黃金舜則表示，陳時中之所以有意投入大選，關鍵就是太太。