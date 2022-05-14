嘉義市施政滿意全台第一　黃敏惠：拚經濟、顧民生、搶商機

生活中心／綜合報導

台灣近兩年受到疫情影響，每個人的生活形態都被迫改變，為了維持生計愈來愈辛苦，幸福感也感到愈來愈低，但在去年的「幸福台灣─2021縣市幸福指數大調查」中，嘉義市長黃敏惠勇奪「地方政府施政滿意度」評比全台第1，更是22縣市之冠，另人刮目相看。此次透過「台灣亮起來」節目的專訪，一探黃敏惠如何「改變」嘉義市，成為最有活力的都市！

▲「台灣亮起來」節目專訪嘉義市長黃敏惠，一探她如何讓嘉義市成為最有活力的都市！（圖／台灣亮起來節目片段）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市去年經歷三級警戒，但嘉義市努力保持2021年本島染疫案例最低的10例，而嘉義市將近8成是服務業，受到疫情影響衝擊很大，因此在「拚經濟、顧民生、搶商機」前提下，針對市民普發消費金2,000元，以鼓勵市民在地消費、振興產業。黃敏惠提到，最重要的是嘉義市量力而為，不舉債、不排擠預算，是把嘉義市省下的錢--歲計賸餘5.4億元普發給每一位市民，總共有25萬9,219人領取受惠，普發金額5億1仟8佰43萬8仟元，普發率高達98%。

▲▼嘉義市在疫情期間，針對市民普發消費金2,000元，以鼓勵市民在地消費、振興產業。（圖／台灣亮起來節目片段）

而僅有26.6萬人的嘉義市，卻在嘉義市舉辦的2021台灣設計展，吸引高達兩百萬人參觀。黃敏惠提到，嘉義市很小、但「老得剛剛好、小得剛剛好、慢得剛剛好」是充滿溫暖的城市，無論天氣或在地人都很熱情，嘉義市以「家意．以城為家City as Home」做為台灣設計展的主題，從去年12/24到今年1/2以設計力傳達嘉義市「家」的意象，帶領大家走一趟文化新絲路，讓大家看見嘉義市的軟實力。

▲嘉義市舉辦的2021台灣設計展，吸引高達兩百萬人參觀。（圖／台灣亮起來節目片段）

另外在2021嘉義市購物節，發票總消費登錄金額超過4億6千多萬，再創新高，不僅吸引全國民眾來嘉義市消費、更讓每一個商家銷售滿滿。黃敏惠說，嘉義市是雲嘉南觀光休閒消費中心，從南彰化到北台南的200萬人口，都是以嘉義市為中心，讓原本就在嘉義市消費的增加頻次、擴大金額，讓沒來過的人更想要來。嘉義市110年全年的營利事業銷售額，突破疫情的影響，比109年再增加221億、突破2500億大關，這是全體市民一起努力的成果，更代表市府推動各項經濟振興政策奏效。

▲黃敏惠陸續舉辦各種活動來活化城市，打造嘉義市成為「街舞首都」。（圖／台灣亮起來節目片段）

而嘉義市到現在建城三百年，歷史悠久，卻也是個充滿活力的城市，陸續舉辦各種活動來活化城市，其中嘉義市「築夢者」是目前國際成績最好的台灣街舞團，黃敏惠表示，「教育決定人才、人才決定未來」，投資孩子是最值得的事情。早在2005年，嘉義市開始舉辦飆舞節，一路到今天不斷鼓勵孩子在街舞運動、各項舞技上發揮自我，多年累積逐漸開花結果，打造嘉義市成為「街舞首都」。

透過黃敏惠帶領嘉義市不斷的活化創新，讓市民幸福超有感，要讓全世界都看到嘉義市的改變，一起拚經濟、倍感幸福！