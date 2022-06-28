試穿牛仔褲驚見「褲底黃一片」　飄出陣陣菊花香！店員曝恐怖經歷

▲原PO試穿褲子發現裡面有黃色污漬。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人擔心衣服不合身，到服飾店時都會試穿看看，但看到這幕你還敢碰嗎？一名網友透露，他想要買一件新褲子，沒想到準備要試穿的時候，竟發現裡面有一大片黃色的污漬，讓他相當崩潰，怒批「真沒公德心」。不少人看到之後也狂嘔，表示「太噁了吧！」也有服飾店員分享更恐怖的經驗。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，他打算買一件新的褲子，但擔心不合身，就拿到試衣間穿穿看，沒想到裡面竟然髒掉了，「還有陣陣幽香的菊花味」。從上傳的照片也能看到，藍色的牛仔褲內層有一大片深黃色的污漬，顏色和排泄物有些相似，也難怪他會崩潰地痛罵上一名試穿顧客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友看到後留言表示「有夠沒素質的」、「原本只想放個屁，沒想到噴出大便」、「這樣子買褲子的心情都沒了」、「當你想拉屎又想試穿褲子的時候…」、「原來沒衛生紙去一趟褲子店試穿就好了」、「有味道的一張圖片」、「噁心死了真沒公德心，我有陰影了」、「他坐到咖哩便當了啦」、「他相信了他的屁」。

也有人分享經驗，「在服飾店工作真的有遇過，整理架上褲子拍一拍、抖一抖，從褲管裡掉出屎」、「這個讓我想到我朋友試褲子，舊的褲子被人家拿去要試穿」。