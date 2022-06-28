跟男友啪啪叫太大聲「被哥嫂發現」　哥嗆：太誇張了！結局超展開

▲原PO與男友在房間滾床單，叫聲被哥嫂聽見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

激戰時被家人撞見真的超尷尬！一名女網友表示，與男友約會完回家休息，兩人在家天雷勾動地火，就到床上滾床單了，實在太享受了，過程中忘記控制音量，也沒注意到哥哥帶著嫂嫂回家，她鼓起勇氣走出房間，哥哥碎念一句「太誇張了吧！」接著她立刻做出1舉動，笑翻許多網友。

「真的尷尬到我快死掉！」原PO在Dcard上發文，約會結束，帶男友回家休息，家裡沒有人在，自然會有親密的肢體接觸，越演越烈接著就直接激戰了，「我是反應比較大，聲音也比較大聲的類型」，過程中哥哥帶嫂嫂回家，她完全沒有發現，直到結束後才發現不妙。

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原PO表示，「雖然在房間，但一定聽得到我超大聲，瞬間真的是很想直接窗戶打開跳下去」，之後她鼓起勇氣走出房間，哥哥看到她後碎念了一句「太誇張了吧」，接著她塞了2盒餅乾給嫂嫂，嫂嫂疑惑看著原PO說「好吃的嗎？」原PO搖搖頭回「不是，是賄賂」。

貼文曝光後，網友被原PO給餅乾的舉動笑翻，「我以為是四人大戰邀請函」、「下次你嫂子可能會示威喔」、「你好可愛還賄賂」、「我是遇到哥哥跟女友%%太大聲被我聽到，他們結束切西瓜給我吃」、「下次妳嫂嫂塞餅乾給妳，妳就知道她們剛壞壞完」、「我以為是拿出戰帖，打算跟嫂嫂來個PK賽」、「大家都成年人了、心知肚明、不用害臊、搞不好她們以前更烈欸」。