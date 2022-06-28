疫情未結束又來了猴痘　護理師工作3年嘆：我不是來犧牲的

▲國內COVID-19疫情雖然有逐漸趨緩，不過到目前為止全球疫情走勢仍未看到盡頭。

圖文／鏡週刊

COVID-19疫情仍未看到盡頭，現在全球又陸續爆出猴痘確診病例，台灣24日也驗出首例猴痘境外移入確診個案，有位工作近3年護理師在網路論壇感嘆po文，「我讀護理其實都是為了穩定賺錢，不是來犧牲的啊」。

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疾管署日前宣布，我國驗出首例境外移入猴痘確診個案，為南部20多歲本國籍男性，也已緊急匡列20位接觸者，預計健康監測至7月14日。若在關鍵這天內有人也確診猴痘，就代表此疫情已入侵至社區。黃立民醫師分析認為，猴痘並不會快速的傳播，不過一旦進入社區就很難斷根。

面對來勢洶洶的猴痘病毒，有位護理師於網路「Dcard」論壇po文感嘆，「身為醫護人員已經快3年了，想不到除了新冠之外我們還要面對猴痘」，原po提到在當初新冠疫情擴散前，醫院給了大家簽立是否願意照顧新冠確診病人，「其實當時有極少部分人是簽不願意的（有家庭、懷孕、疫苗過敏者等……），但是！今年大擴散的時候，醫院還是讓所有人都去顧確診者了……（後來有沒有問他們意願我就不清楚了）」。

原po還強調，自己只希望猴痘疫情不要擴散，「如果不幸擴散……我要簽100張不願意，我讀護理其實都是為了穩定賺錢，不是來犧牲的啊」、「真心覺得此時此刻照顧第一例猴痘病人的護理人員好有大愛……Respect」。

許多網友看完該篇文章後，紛紛湧入留言，「辛苦了！你們在第一線的醫護人員才是最棒的」、「真的最擔心的還是醫護人員，能夠撐下去一定需要很大的勇氣，真的真的辛苦你們了！」「每次去醫院都帶著尊敬的心去看診，有時還要處理無理取鬧的病人…真的辛苦護理人員了！」







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