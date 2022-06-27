北一女安妮亞「壓力山大」！　師曝她私下這一面：很自律

▲北一女安妮亞「雙料榜首」上台大資工，引起許多網友討論。（圖／翻攝自推特／spyfamily_anime、張志成數學，下同）



記者許展溢／台北報導

補教名師「張志成數學」在臉書貼出榜單，其中有位北一女學霸笪瑜庭（「笪」音同答）以雙料榜首之姿，申請錄取台大資工系，不少網友留言大讚她外型神似動漫《間諜家家酒》的安妮亞，引起熱議。補習班老師向《東森新媒體ETtoday》透露，她非常低調，但很自律，是個會玩會唸書的女孩。

補習班主任侯凱中受訪透露，真的沒想到會刮起這麼大的安妮亞旋風，笪瑜庭私下又會玩又會讀書，相當自律。只是侯凱中形容安妮亞這「雪球愈滾愈大」也讓她「壓力山大」，似乎都先將社群關閉了。

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侯凱中坦言，完全不知道會有這麼多人討論，起初只是覺得同學在學業等各方面都非常優異，因此請她幫忙宣傳，沒有去想到她像誰，無心插柳的廣告投放，流量變多也是嚇到自己都傻眼了。侯凱中說，自己根本不知道安妮亞是誰，是後來看到有網友在粉專貼文留言才去查，原來是一部動畫，突然有了網路聲量，讓本來就非常低調的笪瑜庭不太能適應。

▲侯凱中透露笪瑜庭相當自律並低調。



侯凱中指出，貼文第2天好多人開始討論，甚至出現網友留言安尼亞貼圖 ，形容這「雪球般愈滾愈大」完全是意外，但笪瑜庭真的很低調，目前不想面對這些狀態。不過侯凱中分享，笪瑜庭只有補數學，其他科目都沒有補習過，在北一女時玩熱音社，是個又會玩又會唸書的女孩，重點是非常自律。侯凱中舉例，在補習班課堂上，只要她會的就會先自己練習後面還沒教的題目。

侯凱中提到，有問這次大考怎麼選擇全部都考，同學謙虛說「就考看看」，沒想到有這麼好的成績，而一階肯定能上醫學系卻不選，則是因為一直以來的志向就是理工類組，因此才沒申請。侯凱中強調，她是一個上課專心的學生，做事都用很有效率方式，時間分配的很好。