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快訊／今本土+44379　各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44379例本土個案，另增49例境外和103例死亡，本土個案仍以台中6397最多，其次依序為高雄5816例、新北5653例、台南4145例、桃園3521例、彰化3452例、台北3116例。

▲▼中央流行疫情指中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日新增44,379例本土病例，21,130例男性，23,229例女性，20例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(6,397例)，高雄市(5,816例)，新北市(5,653例)，臺南市(4,145例，桃園市(3,521例)，彰化縣(3,452例)，臺北市(3,116例)，屏東縣(2,053例)，雲林縣(1,432例)，苗栗縣(1,151例)，嘉義縣(1,073例)，新竹縣(1,069例)，南投縣(999例)，宜蘭縣(870例)，新竹市(760例)，花蓮縣(678例)，嘉義市(647例)，臺東縣(553例)，基隆市(491例)，澎湖縣(241例)，金門縣(240例)，連江縣(22例)。

指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為60例男性、43例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、60例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月24日，死亡日期介於6月16日至6月26日。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為31例男性，18例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及英國(各4例)、土耳其(3例)、越南(2例)、新加坡及德國(各1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日介於今年6月26日至6月27日。

▲▼6/28新增確診。（圖／指揮中心提供）

▲6/28新增確診。（圖／指揮中心提供）

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