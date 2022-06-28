快訊／今本土+44379　各縣市確診分佈曝

距離九合一選舉剩下不到半年，民進黨台北市長提名人選傳出近日敲定，鎖定的就是檯面上呼聲最高的衛福部長陳時中。將對上國民黨立委蔣萬安、副市長黃珊珊，但根據最新民調顯示，陳時中僅獲18%的支持度，在三人中墊底。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，除姚文智這個特例外，民進黨在台北市的得票從未低過35％，「只要陳時中不崩盤，真的只拿18%的選票機率極低。」