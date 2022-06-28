台電關懷偏鄉弱勢孩童　發放獎助學金支持多元學習

▲ 台灣電力公司嘉義區營業處關懷偏鄉弱勢孩童。（圖／台灣電力公司嘉義區營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區處秉持關懷教育，鼓勵偏鄉經濟弱勢學子奮發進取、多元學習，特挹注竹崎國小「社團表現優秀清寒學生獎助學金」，28日由嘉義區處許一女處長親自到校頒發。處長勉勵學子多元探索，發展自己的興趣與專長，將來學有所成也要回饋社會，盡一份心力。



許一女表示，未來的社會需要多元跨域的人才，提供多元學習的環境與舞台，偏鄉地區的弱勢學子也能有一展長才的機會！台電公司將會秉持這樣的理念，關懷教育、善盡社會責任，藉由本次提供學校獎助學金，讓這份愛與善的力量持續傳送出去。

為了讓學生有機會接觸多元社團，探索及培養自己的興趣與專長，竹崎國小自 110 學年度起，於正式課程開設了15個動靜態各式社團，讓三至六年級學生自由選修。其中舞蹈、兒童樂隊、羽球、足球、棒球等社團，在學校指導老師努力耕耘下，對外參賽屢傳佳績。舞蹈社代表嘉義縣參加110學年度全國學生舞蹈比賽南區決賽，榮獲現代舞團體B組特優第一名佳績；兒童樂隊代表嘉義縣參加110學年度全國學生音樂比賽，榮獲優等佳績；羽球社成立短短二年，指導老師帶著小球員南征北討，獲獎無數。這些優異的表現，也讓長期關心教育的台灣電力公司決定透過獎助學金計畫來支持偏鄉地區學童的多元學習。

舞蹈社陳同學表示，參加舞蹈社最開心的事就是可以和很多同學一起開心的跳舞。樂隊王同學說，樂隊練習讓自己可以沉浸在優美的音樂中，對未來欣賞音樂的深度有很大的幫助。羽球社林同學提到，雖然每天的練習很辛苦，有時假日還要加練，但在賽場上獲勝的那一刻，心中的喜悅無法言喻，所有的辛苦都是值得的!