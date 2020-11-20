為穩定供電　台電嘉義區處成立施工班

▲台電嘉義區處為穩定供電生力軍成立施工班 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



為提供國人穩定用電品質，台灣電力公司嘉義區處獲總公司同意設立嘉義工務段施工班，經過近1年半的籌備規劃及人才招募，20日上午10時在嘉義區處配電中心舉行揭牌儀式，儀式由嘉義區處謝義隆處長主持揭牌儀式。

謝義隆表示，台電公司一向以穩定供電、促進國家建設發展為已任。有鑑於目前承攬商配電線技術人才日益短缺、人員逐漸老化，以及本公司面臨退休潮，人力補充、技術傳承、供電線路之新建及維護刻不容緩，加以近年來政府積極推動綠能產業政策，嘉義地區日照條件優良，大幅增加之光電併網工程等，亟待強韌之供電施工團隊，因此，在配電處長陳銘樹積爭取下，終獲准在嘉義區處成立施工班。

▲台電嘉義區處成立施工班，由處長謝義隆帶隊上香祈求平安。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地區約有750戶高壓用戶及57萬戶的低壓用戶，再生能源發展僅次於台南、雲林、彰化、屏東等地區，穩定供電不能有所疏失。台電嘉義工務段施工班108年8月起開始籌備，並於今年招募新血積極培訓施工專業技能，初期規劃2班12人，明年將再擴編為4班共24人，不僅提高嘉義區處的施工能力，對天然災害造成事故搶修支援亦是一大挹注，未來逐漸增加各項設備、機具、人力，讓嘉義施工班更具機動性。

▲台電嘉義區處現場展示施工搶修器具。（圖／記者翁伊森翻攝）

揭牌儀式後謝義隆處長率領各層級主管視察各項機具、設備，並向全體施工班成員逐一嘉勉。謝處長對台電公司未來的發展藍圖和殷切期許，讓施工班成員深切感受到必須肩負起穩定供電及技術傳承的使命，努力建設台電成為一個高品質的服務企業，以最高的熱忱服務在地用戶。