提升用電效率　台電嘉義營業處邀業者辦理教育訓練

▲台電嘉義區處與電氣公會嘉義辦事處共辦業者教育訓練。（圖／台電嘉義區提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區營業處為提升民眾服務品質，加速民眾申請用電供電時程，25日上午9時於台電嘉義區營業處業務大樓與台灣區電氣工程工業同業公會嘉義辦事處，聯合辦理電氣承裝業者教育訓練。

台電嘉義區營業處於本次教育訓練課程中，針對政府近期推動教育部國中小學教室全面裝設冷氣專案、農委會養殖漁業新用電優惠方案及工廠管理法實施後農地違規用電源頭管制措施等專案，民眾申請用電時配合事項進行宣導，讓申請用電流程更加順暢。



台電嘉義區營業處謝義隆處長表示，近期政府推出多項施政方案，如全國國中小學教室全面安裝冷氣專案改善學童學習環境、養殖漁業新用電優惠方案提升漁民福利、農地違規用電源頭管制措施保護農地等，台電嘉義區營業處已多次透過地方宣導會、說明會進行宣導，民眾申請用電檢附文件已同時配合調整，如農地申請用電均需取得主管機關或各目的事業主管機關許可，始可供電等，電氣承裝業者為台電公司與用戶間重要溝通橋樑，希望藉由本次宣導，加速民眾申請用電時程。

台灣區電氣工程工業同業公會嘉義辦事處邱鴻珍主委表示，近期農漁業相關法規修正後，民眾申請養殖漁業優待及農地用電檢附許可文件已不相同，另全國國中小學教室全面安裝冷氣專案，電氣承裝業未來需接力承接各學校內線設備裝置等工作，所以業者與台電公司之充分溝通，將有助於民眾瞭解新法規上路後，申請用電新配合事項運作，提升雙方服務品質。

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