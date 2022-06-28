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男約女友殉情竟獨活　高院更審改輕判1年「因謀為同死」

▲▼中和燒炭。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子與女友燒炭卻獨活，高院改輕判1年。此為示意圖。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

電競公司客服杜姓男子，被控2015年8月幫助王姓女友自殺，2人購買木炭、安眠藥後返回租屋處「殉情」，女友死亡但杜男卻獨活。一審認定他幫助自殺判刑2年8月，二審認為他騙取女友的感情信任而騙走生命，重判4年。但更審法院28日改認定他「謀為同死而幫助自殺」，改輕判1年。可上訴。

本案發生於2015年8月間，杜男（32歲）和20歲的王女在案發前4個月開始交往、同居。但王女在同年8月間認為人生無可依戀，打算結束生命。杜男答應殉情，在案發當天帶著王女去到大賣場買安眠藥和木炭。王女吞服藥物後昏迷，最後吸入過量的一氧化碳而死，杜男深夜11點多打電話給媽媽，告知王女已經死亡，杜母撥打119報案，全案因而爆發。杜男被依「家暴殺人罪嫌」提起公訴。

法院審理時，杜男辯稱自己與女友相約同死，依照刑法規定，應該免除刑度，自己不應受罰。但王女雙親痛批杜男說詞反反覆覆，認為他故布疑陣，早就買好安眠藥，心存不軌。王女爸媽更說女兒案發前決定和杜男分手，對方不願意，所以才會用盡心機害死女兒。一審法院審理後，改認定杜男犯下「幫助自殺罪」，判刑2年8月。

上訴二審後，高院雖認定他仍犯下「幫助自殺罪」，但不採信他「謀為同死」的辯詞，認為杜男「誓言包裝謊言」，騙取女友的純潔浪漫的感情、天真無邪的信任，最後騙走她青春寶貴的性命。由於杜男不但否認犯行，犯後又飾詞狡辯，高院認為刑度太輕，因此加重刑度為4年。當時的審判長甚至當庭語重心長的勸諭，要求杜男誠心誠意向死者家屬認錯道歉，請求原諒。

全案再經撤銷發回，高院更一審於28日宣判，改認定他犯下「謀為同死而幫助自殺罪」，高院認為，案發後杜男遭警消人員緊急送醫，體內有一氧化碳反應，另外他在醫院內也多次拒絕治療，甚至現場還留有遺書，並非偽造。高院因此依照有利被告認定原則，改認定他犯較輕罪名，因此輕判有期徒刑1年。

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