張瑋津告友人遺孀討500萬　竟教唆他人偽證判刑10月

▲女子張瑋津涉嫌教唆偽證，高院將她判刑10月。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

自稱與孫文學校校長張亞中有一段情的女子張瑋津，多年前為了照顧朋友的女兒，與朋友的遺孀簽下信託契約，約定由張瑋津支付500萬元；但張瑋津事後卻反悔，起訴要求遺孀賠償500萬元。張女為了尋求勝訴，還教唆2名友人偽證，遭法院戳破。一審將張女判刑10月，2名友人各判刑6月，2名友人放棄上訴已定讞，但張女上訴二審後，高院二審日前駁回上訴，維持10月刑期。可上訴。

據了解，現年59歲的張瑋津曾任證券營業員，之後當上股市名人翁大銘（已歿）的秘書，政商關係良好。而張瑋津登記有案的婚姻有兩段，分別是與東隆紡織第二代郭浤潓，以及10多年前的外籍藝人「巧克力」。「巧克力」當年在台灣演藝圈十分活躍，身兼作家、DJ與歌手，曾經發行《運動不驚大摳》的台語專輯與暢銷書《我的健康聖經》，不過張瑋津2004年1月份竟爆料「巧克力」患有性病梅毒，還說巧克力涉嫌強暴2名男大學生，「巧克力」一個月後就被台北市警局依法驅逐出境。

不僅如此，張瑋津也捲入前總統陳水扁相關弊案，當時她自稱是日慧法師弟子，帳戶中還有陳水扁一筆250萬元的資金，所以也被傳喚。外傳張瑋津不僅與陳水扁熟識，2007年間政壇還傳出有一片「巧克力」與前總統馬英九的親密光碟，但從未有人證實，此片光碟也從未問世。此外，張瑋津2006年間與當時的台大教授、現在孫文學校的校長張亞中鬧出一件官司，張亞中控訴張瑋津代操股票，侵吞664萬元；不過張瑋津竟當庭自稱與張亞中是男女朋友，才能代操股票。最後法院認定雙方為投資糾紛，判張女無罪。

張瑋津近年來鬧出的新聞少了許多，本案為張女於2015年間所提訴訟所衍生。根據判決指出，張女2009年間因曹姓友人過世，遂答應友人遺孀要以500萬元照顧友人當時11歲的女兒，因此張女簽下信託契約。但張女事後反悔，2015年間提出訴訟，要求遺孀返還500萬元以及利息，張女起訴後，還提出2名友人的供詞，證稱「張瑋津於2009年11月24日，在位於臺北市北投區光明路北投郵局內，交付500萬元予遺孀。」不過2名友人的證詞，在法院仔細審酌下，發現漏洞百出，最後張女起訴要求遺孀還錢的官司敗訴確定，法院也認定張女教唆友人偽證，因此另案移請檢方法辦，檢方對張女、2名友人起訴。

2名友人一審遭判刑6月，張女遭判刑10月；友人放棄上訴，一審判決後定讞。至於張女上訴第二審，高院審理後，還是認定張女有罪。考量她先前於2006年間就被依偽證罪判刑6月定讞，竟又再犯本案，高院在量刑理由中，批評張女「不僅未因此有所警惕，竟為圖己利即再犯本案之教唆偽證罪，一再企圖妨害司法威信，視法律為無物。」駁回上訴，仍維持10月刑期。