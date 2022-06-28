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轟立委陳雪生是「恐龍時代的噁男」！范雲遭控誹謗無罪確定

▲▼國民黨立委陳雪生（左）、民進黨立委范雲（右）。（圖／ETtoday合成圖）

▲國民黨立委陳雪生（左）告民進黨立委范雲（右），范雲無罪。（圖／ETtoday合成圖）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委范雲2020年間指控國民黨立委陳雪生，在主席台上用肚子頂她背部3次，轟他性騷擾是「恐龍時代的噁男」。陳雪生自訴范雲「加重誹謗罪」，一審判決范雲無罪。陳雪生上訴二審，高院28日駁回上訴，判決范雲無罪確定。

立法院臨時會2020年7月14日審查監察院人事案，當時兩黨爭搶主席台，其中范雲佔據主席台中央位置，陳雪生則與同黨立委上前包圍，並站在范雲身後。不過范雲事後指控陳雪生用肚子頂了她三次，涉嫌性騷擾，范雲並多次公開發言，批評陳雪生。

范雲發言的內容包含在立法院受否時提到「不管要說他是恐龍時代的噁男，還是電車痴漢」、「我說你們國民黨委員的性別平等教育太差了吧，應該要好好的教育自己的委員。」、「從頭到尾都是嬉皮笑臉」、「他不但沒有道歉，他後來還用這種輕蔑的語言說這個行為除非我能夠證明有懷孕，否則就不是性騷擾」、「甚至臺灣社會可能還有非常多像陳雪生這種，不管要說他是恐龍時代的噁男，還是電車癡漢，不管是哪一種，我覺得他非常的需要學到一課，就是尊重別人的身體界線。」

陳雪生不滿，自訴范雲涉嫌「加重誹謗罪」，一審台北地院審理後，認為范雲的發言內容受到言論自由的保護，因此判決無罪。陳雪生上訴第二審，高等法院審理後，28日駁回上訴，范雲無罪確定。此外，范雲也針對性騷擾案向陳雪生起訴求償50萬元，一審去年底判決陳雪生須賠償8萬元。陳雪生也在今年2月份，針對本起事件公開道歉。

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