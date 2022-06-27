已婚文史工作者「密集性交」小三　元配二審獲償50萬元

▲陳姓文史工作者多次與小三發生關係，元配獲償50萬元。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市大同區著名的陳姓文史工作者，與已經離婚的女子小芬（化名）偷情，由於2人最後因分手爆發性侵事件，陳男妻子才得知2人2年內「密集性交」。陳妻起訴，主張2人最少性愛730次以上，求償230萬1元。高院二審判決小三須賠償50萬元。可上訴。

年近7旬的陳姓男子，在台北市當地因自家古宅被指定為國定古蹟，自小浸淫在自家古宅內各樣骨董內，成為著名的文史工作者。陳男妻子年紀略長於他，去年提出訴訟時，已經超過70歲。

陳妻起訴指出，陳男自2017年9月到2019年8月間，因與小芬偷情，在台北市某汽車旅館及小芬住處等地，「密集性交」與陳男性交，侵害陳妻配偶權之情形嚴重，初估侵權次數高達730次至1460次以上。陳妻更說，她已年邁感受極端痛苦失眠、精神受挫，患有「壓力反應」、「睡眠障礙症」等疾病，進出醫院多次，心力交瘁；顯在更因刑法通姦罪除罪化，讓她無法追究小芬應負刑責之打擊，因此要求賠償。

至於小芬則在法庭上供稱，確實與陳男發生婚外情，但迫於陳男給她的心理壓迫而遲遲無法分手，最後仍才由自己主動鼓起勇氣提出分手；結果陳男竟在商談分手時，對她性侵得逞。而雖然陳男因性侵案雙方和解，承諾賠償200萬元，但實際上僅給付約58萬餘元，再加上陳妻請求賠償實在太高，請求法院減免本案賠償。

陳妻一審時要求600萬元賠償，一審法院審理後，認定小芬確實多次侵害配偶權，判決賠償80萬元。雙方上訴二審，陳妻縮減賠償為230萬1元。高院二審審理後，還是認定小芬必須賠償，但重新計算金額，改判賠50萬元。可上訴。