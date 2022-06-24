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女法官周靜妮曠職、拖案嚴重！法評會送懲戒並建議免除法官職務

▲▼ 苗栗地方法院少年家事法庭法官周靜妮（右）被移送法官評鑑，她的丈夫曾建元（左）陪同力挺 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法官周靜妮（右）到法官評鑑委員會說明時，她的丈夫曾建元（左）陪同力挺 。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮爆出不少爭議案件，被送法官評鑑。法官評鑑委員會審理後，發現她2021年3月到隔年2月間，曠職超過42小時；又長時間拖延案件，去年度少家案件未結案件數明顯高於其他法官將近1倍，因此決議將她送職務法庭議處，並建議免除法官職務。

現年50歲的周靜妮是司法官訓練所第41期結業，但她去年開始陸續爆發不少失序案件。她2019年審理1名涉嫌毆打父親的少年時，當庭命少年下跪、磕頭、自打耳光約23下，體驗被打的滋味，事發後挨批有如對少年動私刑，最後更被送法官評鑑，法評會當時就決議將這部分移送職務法庭審理，並建議免職、不得再任公務員。

此外，法評會針對她這兩年的職務狀況調查，發現她自2021年3月16日起至2022年2月15日止，未依人事規定請假、或請假不符合規定未經准許，曠職共計42日2小時。其中她去年11月23日值班時，檢方對4名被告聲請羈押，周靜妮先以電話告知律師及被告上午11時開庭，結果卻以想睡覺「沒辦法很清醒的爬起來」、「帶媽媽去打營養針」等理由，任意更改訊問時間至下午1時30分，導致原已到院閱卷之律師因庭期衝突取消受任；法院再洽另一批義務辯護律師到庭閱卷，結果周靜妮又更改訊問時間至下午2時，接連2次延後開庭時間，嚴重影響當事人權益。

此外，她去年12月10日北上到法評會說明，原本法院要求她請公假，但她仍未請假逕自北上，導致當時某少年保護官，無法經法官核准在當日對少年採尿，影響案件進度。另外她也長時間未開庭，導致去年11、12月就有14名當事人打電話到法院詢問庭期；到了年底，她更有家事未結案件達207件，其中最嚴重者為保護令案件有55件未即時處理。

法評會調查她去年一整年的少家未結案件數，明顯高於其他法官將近1倍左右，又長期出勤狀況不正常，讓合議庭常找不到人進行評議或陪席，延滯案件進行或終結。到今年年1月底（周靜妮今年2月7日起改辦理非訟中心事務），仍有12件遲延案件，影響法院案件之進行及當事人之權益。

因此法評會認為她「不重視人權，嚴重侵害憲法所保障之當事人權益」、「對審判業務毫無用心，置當事人權益於無物，顯不適任法官職務」、「坐領公帑高薪卻心存以私害公之態度任職，實難令全國納稅人接受。」因此決議，將她送職務法庭懲戒，並建請職務法庭將她免除法官職務、不得再任用為公務員。

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